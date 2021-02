Venture Global LNG cierra un préstamo de 500 millones de dólares con los principales bancos globales

-Venture Global LNG cierra un préstamo a plazos de 500 millones de dólares con los principales bancos globales

ARLINGTON, Va., 11 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. anunció hoy que ha cerrado un préstamo a plazos de 500 millones de dólares con JPMorgan Chase Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc, Mizuho Bank, Ltd., y Bank of America N.A. Los ingresos se utilizarán para financiar actividades de construcción previas al FID en el proyecto de exportación Plaquemines LNG de la empresa, así como para fines corporativos generales. La transacción se incrementó de 400 millones de dólares a 500 millones de dólares basado en fuertes intereses de prestamistas.

El consejero delegado Mike Sabel declaró, "Estamos orgullosos de seguir para asociarnos con este grupo de bancos líderes, todos los cuales son prestamistas de nuestra planta de exportación Calcasieu Pass LNG, mientras avanzamos hacia el lanzamiento de la construcción completa en Plaquemines LNG en 2021. Replicando la exitosa estrategia que fuimos pioneros y utilizando la misma configuración, continuaremos ejecutando nuestro compromiso de proporcionar el menor coste de LNG al mercado global y abastecer la creciente demanda mundial de energía limpia y fiable."

El proyecto Plaquemines LNG de Venture Global ha contratado 3,5 MTPA de la primera fase de 10 MTPA de la instalación en virtud de acuerdos vinculantes de 20 años de extracción y ha recibido tanto la autorización de exportación DOE como la aprobación final de FERC.

JPMorgan y Morgan Stanley sirvieron como organizadores principales en conjunto en la transacción, y Bank of America y Mizuho participaron como prestamistas. Davis Polk & Wardwell LLP y Simpson Thatcher & Bartlett LLP sirvieron como abogados del prestatario y de los prestamistas, respectivamente.

Acerca de Venture Global LNG

Venture Global LNG es un proveedor a largo plazo y de bajo coste de LNG estadounidense que se suministrará desde cuencas de gas natural de Norteamérica ricas en recursos. La compañía está construyendo o desarrollando más de 50 MTPA de capacidad de producción en Louisiana para proporcionar energía limpia y asequible al mundo. Más información en www.venturegloballng.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3065657-1&h=2907977255&u...].

