VentureMed Group nombra a Bruce Fiedler como director financiero

(Información remitida por la empresa firmante)

MINNEAPOLIS, 11 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- VentureMed Group, Inc., empresa líder en dispositivos médicos especializada en tecnologías de preparación vascular y gestión de accesos para el tratamiento de fístulas e injertos arteriovenosos (FAV, GVA) y enfermedad vascular periférica, anunció hoy el nombramiento de Bruce Fiedler como director financiero (CFO). Fiedler aporta una amplia experiencia en liderazgo financiero y una trayectoria demostrada impulsando el rendimiento en organizaciones complejas y de alto crecimiento de los sectores de la salud y la tecnología.

Como director financiero, Fiedler dirigirá todas las operaciones financieras de VentureMed Group, incluyendo la planificación estratégica, la presentación de informes financieros, la asignación de capital y las relaciones con los inversores. Apoyará el crecimiento continuo de la compañía a medida que impulsa soluciones vasculares intervencionistas transformadoras para médicos y pacientes de todo el mundo.

"Nos complace dar la bienvenida a Bruce al equipo directivo de VentureMed Group", afirmó Denis Harrington, director general y consejero delegado de VentureMed Group. "Su experiencia financiera y en el escalamiento de operaciones dentro del sector de la tecnología médica serán invaluables al iniciar nuestra próxima fase de crecimiento. El liderazgo estratégico de Bruce fortalece aún más nuestra base financiera y nos posiciona para la creación de valor a largo plazo".

Fiedler se une a VentureMed Group después de una larga trayectoria en Boston Scientific, donde recientemente fue vicepresidente de Finanzas y controlador global de la División de Neuromodulación, supervisando la planificación y el control financiero de una importante unidad de negocios global.

Anteriormente en su carrera, Fiedler ocupó varios puestos de liderazgo financiero de alto nivel, ganándose una reputación de excelencia operativa, disciplina financiera y colaboración interfuncional.

"Me entusiasma unirme a la organización en este momento crucial", afirmó Fiedler. "La misión de la compañía de abordar necesidades clínicas insatisfechas mediante soluciones vasculares innovadoras es apremiante, y espero trabajar con el equipo para impulsar el crecimiento y generar un impacto significativo para pacientes y médicos".

Acerca de Venture Med Group

Acerca de VentureMed Group y el sistema FLEX Vessel Prep™. VentureMed Group, Inc. es una empresa privada pionera de dispositivos médicos con sede en Minnesota, dedicada a desarrollar soluciones endovasculares para el acceso arteriovenoso (AV) y las intervenciones en enfermedades vasculares periféricas. Su tecnología estrella, el sistema FLEX Vessel Prep™, es un dispositivo con la aprobación 510(k) de la FDA y la marca CE, diseñado para optimizar la preparación vascular mediante su tecnología patentada de creación de microincisiones endovasculares cinéticas (KEMIC). A diferencia de los abordajes tradicionales con balón que aplican presión estática, KEMIC aprovecha el movimiento controlado y la aposición vascular dinámica para crear dos microincisiones largas y precisas.

Para más información, visite www.VentureMedgroup.com.

Contacto para medios: Tom Michalstmichals@venturemedgroup.com+1(763) 951-0280

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/658751/VentureMed_Group_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/venturemed-group-nombra-a-bruce-fiedler-como-director-financiero-302685507.html