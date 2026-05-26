Venus Medtech celebra su primera Cumbre Global de Socios en París

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía destaca su estrategia de crecimiento internacional, la expansión de su cartera de productos para cardiología estructural y sus prioridades de comercialización

PARÍS, 26 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Venus Medtech celebró su primera Cumbre Global de Socios en París bajo el lema "Perspectivas, Innovación, Impacto", reuniendo a distribuidores y socios comerciales para analizar la estrategia de crecimiento internacional de la compañía, la expansión de su cartera de productos para cardiopatías estructurales y sus prioridades de comercialización a largo plazo.

El evento marcó un hito en los esfuerzos de Venus Medtech por fortalecer la alianza con su red global de socios, a medida que la compañía continúa expandiendo su presencia en los mercados internacionales.

En la inauguración de la cumbre, David Bréant, vicepresidente de Ventas y Marketing de Venus Medtech, reflexionó sobre la evolución de la compañía, desde sus inicios como empresa innovadora hasta convertirse en un actor clave en el mercado global de cardiopatías estructurales, destacando la importancia de la colaboración clínica, la calidad del producto y la ejecución a largo plazo.

Hou-Sen Lim, director general y consejero delegado de Venus Medtech, describió la hoja de ruta estratégica de la compañía, destacando los avances en su cartera de válvulas transcatéter, así como los próximos hitos regulatorios y comerciales. Comentó que la compañía continúa evolucionando, pasando de ser una organización centrada en productos a una empresa multiplataforma especializada en cardiopatías estructurales, que abarca diversas terapias valvulares.

Una sesión destacada, dirigida por el Prof. Francesco Maisano, jefe de Cirugía Cardíaca y director de la Clínica de Válvulas del Hospital Universitario IRCCS San Raffaele, se centró en el desarrollo de Cardiovalve y la creciente demanda de opciones de tratamiento transcatéter para la insuficiencia mitral (IM) y la insuficiencia tricuspídea (IT).

La presentación destacó varias características de diseño del sistema Cardiovalve, incluyendo el acceso transfemoral en un solo paso, una plataforma unificada para procedimientos tanto mitrales como tricúspides, un diseño de bajo perfil destinado a reducir el riesgo de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI) y un mecanismo de sellado adaptativo diseñado para minimizar la fuga paravalvular (FPV). Según la presentación, se espera que el tamaño actual del dispositivo cubra aproximadamente el 85% de la población objetivo de pacientes.

La sesión también subrayó el creciente interés clínico y comercial en terapias dirigidas a la válvula tricúspide, a menudo denominada en la industria como la "válvula olvidada" debido a las opciones de tratamiento históricamente limitadas.

"La expansión internacional sigue siendo una prioridad estratégica fundamental para Venus Medtech", afirmó Hou-Sen Lim. "Tras la comercialización internacional de Venus P-Valve, estamos impulsando los procesos clínicos, regulatorios y de comercialización de Venus-PowerX, Venus-Vitae y Cardiovalve. Seguimos centrados en consolidar nuestra credibilidad clínica a largo plazo y fortalecer nuestra presencia en el mercado global de cardiopatías estructurales mediante una cartera de productos más amplia y diversificada".

Añadió que la compañía continúa invirtiendo en capacidades comerciales locales, infraestructura de servicios y experiencia específica del mercado para respaldar el crecimiento en mercados internacionales clave.

Acerca de Venus Medtech

Venus Medtech (Hangzhou) Inc. (2500.HK) desarrolla tecnologías de válvulas cardíacas transcatéter y soluciones de tratamiento para cardiopatías estructurales. La cartera de productos de la compañía incluye productos y candidatos para terapias transcatéter de válvulas aórtica, pulmonar, mitral y tricúspide, junto con productos accesorios relacionados. Venus Medtech opera centros de investigación y desarrollo en China, Estados Unidos e Israel.

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