Ver TODA la Segunda División por menos de 100€ al año ya es posible - Movistar Plus

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de julio 2026.- Si cada domingo toca pelearse con el mando buscando dónde ver el partido del equipo, esto interesa. Hay una tarifa que lleva semanas dando la vuelta por WhatsApp y grupos de aficionados, y el motivo es simple: por 99,90€ al año ofrece TODA LaLiga Hypermotion (Segunda División), todos los equipos, todos los partidos y, encima, sin ataduras con ningún operador.

Movistar Plus cuenta todos los detalles.

¿En qué consiste exactamente?

Es la Tarifa Anual de Movistar Plus, y el número con el que hay que quedarse es este: 99,90€ al año. Ni mensualidades eternas ni sorpresas en la factura. Se paga una vez y se tiene acceso al contenido durante los 12 meses siguientes.

Y lo mejor: da igual el operador que se tenga en casa. Se activa igual, se vea donde se vea.

Fútbol, todo fútbol

Aquí está el titular de verdad: con esta tarifa se tiene acceso a toda la Segunda División española, con todos sus equipos y todos sus partidos, jornada tras jornada. Ideal para quienes siguen a un equipo que no está en Primera División.

Y no se queda ahí. También incluye:

-El partido de LaLiga EA Sports (Primera División)

-Lo mejor de la Champions League

-Lo mejor de la Premier League

-Programas como El Día Después, para el postpartido con más análisis

No es solo fútbol: cine, series, docus e infantil

La tarifa no es solo para los cuñados del fútbol. También trae:

-Cine: un estreno prácticamente cada día, entre comercial y español

-Series originales de Movistar Plus y las mejores internacionales

-Documentales de referencia, nacionales e internacionales

-Contenido infantil para que los peques también tengan su hueco en la tele

-Más de 80 canales, incluidos los de TDT en calidad digital

Sin permanencia y para dos pantallas a la vez

Dos detalles que marcan la diferencia frente a otras plataformas:

Sin permanencia. La suscripción es anual y punto. No hay letra pequeña que obligue a mantenerla más tiempo del deseado.

Dos dispositivos a la vez. Se puede ver en dos pantallas simultáneamente, en la misma casa o en sitios distintos. Así que, si se comparte con otra persona, el precio real sale prácticamente a la mitad.

¿Merece la pena?

Haciendo cuentas rápidas: 99,90€ al año son poco más de 8€ al mes. Por ese precio, acceder a fútbol de Primera y Segunda, Champions, Premier, cine, series, documentales e infantil en un único sitio (y compartible) resulta una propuesta difícil de igualar actualmente.

Cómo apuntarse

La oferta está activa en la web oficial de Movistar Plus. Se pueden ver todos los detalles y contratarla aquí:

Tarifa Anual Movistar Plus – 99,90€



Emisor: Movistar Plus

Contacto: Movistar Plus

Número de contacto: +34900 11 00 10