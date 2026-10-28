Vera Health capta 32 millones de dólares y se posiciona entre las IA clínicas más utilizadas del mundo - Vera Health

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de octubre.- Vera Health ha anunciado una ronda de financiación Serie A de 28,5 millones de dólares, liderada por Threshold Ventures, con la participación de Optum Ventures, firma de capital riesgo sanitario respaldada por UnitedHealth Group, Mantis VC y SV Angel. Los inversores Y Combinator y Gradient han triplicado su apuesta, elevando la financiación total a 32 millones de dólares.

En un año, Vera Health ha pasado de contar con unos pocos miles de profesionales sanitarios a superar los 800.000, principalmente gracias a las recomendaciones entre compañeros. Desde junio, es la aplicación clínica más descargada del mundo tanto en la App Store como en Google Play. Sus descargas mensuales se han más que triplicado desde febrero y, en septiembre, superaron las de otras plataformas clínicas consolidadas, algunas pertenecientes a compañías valoradas en unas 100 veces o más el capital captado por Vera.

Vera Health es un motor de búsqueda de inteligencia artificial clínica que razona como un clínico y ayuda a los médicos a localizar, contrastar y evaluar evidencias científicas en segundos. La plataforma ha llegado a profesionales de 190 países, incluidos más de uno de cada cuatro médicos en España e Italia, mientras su plantilla ha crecido de seis a doce empleados.

La inversión permitirá acelerar la misión de Vera Health: cerrar la brecha entre lo que sabe la medicina y lo que recibe cada paciente.

Cientos de miles de consultas diarias

Meses después de cerrar su Serie A, Vera supera en usuarios activos diarios la cifra de usuarios activos mensuales que registraba durante aquella ronda. Las consultas realizadas por profesionales sanitarios también han aumentado, pasando de unos pocos miles a cientos de miles de preguntas diarias.

“Los profesionales sanitarios son los mejores científicos de datos que he conocido. Toman decisiones en segundos, basándose en más evidencias de las que cualquier ser humano podría leer”, afirma Taieb Bennani, cofundador de Vera Health. “El secreto para desarrollar una herramienta destinada a ellos es conocer profundamente el problema. Todo nuestro equipo está formado por profesionales sanitarios o familiares cercanos de ellos, como ocurre con Maxime y conmigo. Esa dedicación se refleja en cada detalle del producto y explica que los médicos lo recomienden a sus compañeros. No tenemos el equipo más grande ni somos quienes más financiación hemos captado, pero contamos con personas comprometidas con hacerlo bien”.

Qué diferencia a Vera del resto de herramientas de IA

La inteligencia artificial clínica ayuda cada vez más a abordar cuestiones médicas complejas. Sin embargo, una respuesta aparentemente correcta no garantiza que las evidencias científicas que la sustentan sean fiables.

En medicina se publica aproximadamente un artículo científico cada 20 segundos. Mientras los chatbots generalistas están diseñados para responder con seguridad, Vera prioriza la precisión y reconoce las limitaciones de la investigación disponible.

Los médicos deben interpretar un volumen creciente de estudios, guías clínicas y opciones terapéuticas mientras toman decisiones para pacientes concretos, a menudo en segundos y con información científica en constante evolución.

Vera Health localiza primero las evidencias y después elabora sus respuestas. Su tecnología consulta más de 60 millones de publicaciones revisadas por pares, guías clínicas, documentos de consenso y fichas técnicas de medicamentos. Las fuentes se evalúan según el diseño del estudio, el nivel de evidencia, el tamaño de la cohorte, la actualidad de los datos, la calidad de la revista científica y el impacto de las citas recibidas.

Cada afirmación incorpora referencias a la investigación que la respalda y un código de colores que indica la solidez de las evidencias. En ocasiones, esa valoración aparece en rojo, señalando que los resultados deben interpretarse con cautela.

En enfermedades poco frecuentes puede no existir un ensayo clínico amplio ni una guía exhaustiva, sino únicamente pequeñas series de casos o informes individuales. Vera muestra esos estudios y sus limitaciones, facilitando que los médicos valoren su relevancia y determinen cuánto peso conceder a sus conclusiones.

“El conocimiento médico evoluciona demasiado rápido para que un profesional pueda leerlo todo, y la IA generalista puede presentar evidencias inciertas como concluyentes”, explica Maxime Allouch, cofundador de Vera Health. “Consideramos esencial mostrar esa incertidumbre. La calidad de las evidencias determina qué información recupera Vera y cómo responde, mientras el médico aporta el conocimiento del paciente, el contexto clínico y su propio criterio profesional”.

Entre los asesores de Vera figura Christopher Baugh, MD, MBA, FACEP, vicepresidente de Asuntos Clínicos del Servicio de Medicina de Urgencias del Brigham and Women’s Hospital y profesor asociado de Medicina de Urgencias en Harvard Medical School. Su consejo clínico reúne también a médicos con puestos de responsabilidad vinculados a Mayo Clinic, Yale, Harvard, Columbia y Penn.

Conocimiento global, práctica local

La expansión internacional de Vera responde a una característica esencial de la medicina: el conocimiento científico es global, pero la práctica clínica depende de cada país, institución y especialidad.

Un médico de Urgencias español puede seguir recomendaciones terapéuticas diferentes a las estadounidenses. Un oncólogo que analiza un caso complejo puede necesitar una revisión exhaustiva de la investigación disponible, mientras que en Urgencias suele ser imprescindible obtener respuestas concisas. Incluso profesionales de una misma especialidad pueden trabajar con protocolos distintos según el centro sanitario.

Vera Health contempla estas diferencias y prioriza las recomendaciones locales sin renunciar a la literatura científica internacional. Mediante Vera Spaces, los sistemas sanitarios pueden incorporar sus propios protocolos y circuitos asistenciales junto a las guías nacionales y la investigación médica procedente de todo el mundo.

Este enfoque ha favorecido su implantación europea. Según datos de la compañía, aproximadamente uno de cada cuatro médicos en España e Italia y uno de cada siete en Francia utiliza la plataforma.

La compañía ha alcanzado esta presencia internacional con un equipo reducido y un crecimiento impulsado principalmente por las recomendaciones entre profesionales sanitarios, que han extendido su utilización a distintos países antes de que Vera fuera ampliamente conocida fuera del sector.

Acerca de Vera Health

Vera Health es una empresa de tecnología sanitaria fundada en 2024 por Taieb Bennani y Maxime Allouch, con sede en San Francisco. Desarrolla una plataforma de apoyo a la toma de decisiones clínicas basada en inteligencia artificial que combina literatura científica, guías de práctica clínica y referencias médicas fiables para proporcionar respuestas transparentes, estructuradas y clínicamente relevantes durante la atención al paciente.

La compañía fue seleccionada para el programa AI Europe 100 por su rápido crecimiento y su posición entre las empresas de inteligencia artificial más prometedoras del sector sanitario europeo. Este programa reúne a empresas de IA con grandes perspectivas de expansión. Su promoción anterior captó 2.200 millones de dólares; el 60 % de las participantes completó rondas de financiación y el 10 % alcanzó la categoría de unicornio en nueve meses.

Más información: www.verahealth.ai

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