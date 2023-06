Verano, disfrute y salud ¿es posible?

Descubre la mejor forma de pasar el verano en forma priorizando hábitos saludables y sin dejar de disfrutar

Expertos en nutrición consideran que para cuidar de la salud no es necesario eliminar nada de lo que se consume, sino aprender a moderar su cantidad

Madrid, 21 de junio de 2023. Con la llegada del verano, algunos buscamos mejorar a contrarreloj nuestra apariencia física sin tener en cuenta que lo más importante es adoptar unos hábitos saludables que nos ayuden a cuidar de nuestro bienestar. ¿Tú también te has cansado de leer artículos que te prometen que perder peso en tiempo récord? En lugar de recurrir a soluciones rápidas, los expertos en nutrición insisten en que para conseguir un estilo de vida saludable no nos podemos olvidar de que seguir dietas restrictivas o "milagro" puede ser perjudicial para nuestra salud a largo plazo.

Además, en verano nuestra vida social se dispara, y con los aperitivos de terraceo, las quedadas con amigos y familiares y las escapadas, puede parecer complicado mantener una dieta sana en esta época del año sin renunciar al ocio y disfrute propio de esta época, pero no imposible. Jesús Román Martínez, presidente del Comité científico de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), propone seguir diez prácticos consejos para disfrutar del verano sin remordimientos.

Dieta sana y equilibrada : Seguir un patrón de vida saludable como la Dieta Mediterránea, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad[i]. Esta dieta se caracteriza por el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales, pescado, aceite de oliva y frutos secos. “Frente a las tentaciones de las dietas milagro, la Dieta Mediterránea se erige como uno de los pilares fundamentales para poder disfrutar de un verano cuidando de nuestra salud”, destaca el Prof. Martínez.

“Para mantener una buena salud no es necesario eliminar por completo ningún alimento de nuestra dieta, sino más bien elegirlos adecuadamente y moderar la cantidad consumida”, señala el experto. Así que olvídate de decir adiós al tapeo, pero sin excesos. Hidrátate durante todo el día : Aunque la bebida básica y esencial que siempre debemos tener a mano para hidratarnos es el agua, el experto en nutrición afirma que “con moderación, a quien le guste la cerveza, puede incorporarla en un menú mediterráneo teniendo en cuenta su contenido alcohólico y calórico (88 kcal por cada 200ml) y su aporte de antioxidantes. Especialmente si tenemos en cuenta a las versiones sin alcohol, por lo que, el consumo moderado de cerveza puede ser una opción saludable y agradable, especialmente durante el verano, sin tener que decir adiós a una caña con amigos”. Además, recomienda que cuando se haga consumo moderado de cerveza sea de manera moderada, responsable y siempre acompañada de alimentos, siguiendo el patrón de estilo de vida mediterráneo y recordando las cantidades máximas de ingesta tanto para mujeres (200-300 ml/día) como para hombres adultos (400-600 ml/día) sanos.

Este verano es el momento perfecto para dejar de lado las soluciones rápidas y centrarnos en adoptar hábitos saludables que nos ayuden a cuidar de nuestro bienestar a largo plazo. Aprovecha el verano para mantenerte activo y disfrutar de actividades al aire libre y no olvides mantenerte hidratado. Pero, sobre todo, recuerda vivir el momento, disfrutar de las vacaciones y darte un respiro de vez en cuando. ¡Haz que este verano sea una temporada de bienestar sin dejar ningún plan de lado!

Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida

El Foro para la Investigación de la Cerveza y Estilos de Vida (FICYE) es una entidad que pretende ahondar en el conocimiento de la cerveza, impulsando y compartiendo la investigación científica sobre el producto, su consumo moderado y su relación con el estilo de vida; recordando siempre que el consumo abusivo de alcohol es perjudicial y, por lo tanto, no tiene cabida en un estilo de vida saludable. Para más información, consultar nuestra web: http://www.ficye.es

