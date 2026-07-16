El verano dispara los robos de coche en España; lo que cubre (y lo que no) el seguro - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 16 de julio

Julio, agosto y septiembre concentran el mayor número de sustracciones de vehículos del año, según el Ministerio del Interior; no todas las pólizas a terceros incluyen esta cobertura

Con el objetivo de concienciar sobre la importancia de revisar las coberturas del seguro durante los meses de mayor riesgo, Allianz Direct pone el foco en un fenómeno que cada verano incrementa su incidencia en España.

El verano es, según los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, la temporada del año en la que más vehículos se sustraen en España. Durante el tercer trimestre —julio, agosto y septiembre— se registraron 8.568 robos de vehículos, un 4% más que la media trimestral del año. El repunte no se distribuye de forma homogénea: comunidades como Baleares concentraron en 2024 un aumento veraniego del 38% respecto al resto del año, seguidas de La Rioja y Murcia.

Por qué el verano concentra más robos de vehículos

El aumento coincide con la mayor afluencia turística en determinadas zonas y con el hecho de que muchos vehículos permanecen aparcados varios días en lugares poco habituales para sus propietarios —apartamentos turísticos, campings o calles sin vigilancia—. Según el sector de asistencia a la conducción, buena parte de los robos actuales se producen mediante técnicas electrónicas que no requieren forzar el vehículo, lo que subraya la importancia de combinar precaución y una cobertura de seguro adecuada.

Qué cubre exactamente el seguro de coche frente al robo

No todas las modalidades de seguro de coche incluyen cobertura por robo. El Seguro a Terceros Básico cubre únicamente la Responsabilidad Civil obligatoria y voluntaria, la asistencia en viaje estándar y la defensa jurídica, pero no protege frente a la sustracción del vehículo.

A partir del Seguro a Terceros Ampliado, Allianz Direct incluye la cobertura de robo parcial o total, así como los daños ocasionados por un intento de robo y por incendio o explosión. En caso de sustracción del vehículo, la compañía cubre la reparación de los daños o la indemnización correspondiente, siempre que se haya presentado la denuncia ante las autoridades competentes.

Recomendaciones antes y durante el viaje

Antes de salir de vacaciones, Allianz Direct recomienda:

Comprobar que la póliza incluye cobertura de robo antes de emprender el viaje, especialmente si el coche va a permanecer aparcado varios días en un destino turístico.

Aparcar, siempre que sea posible, en garajes o zonas vigiladas en lugar de la vía pública.

No dejar objetos de valor visibles en el interior del vehículo.

Guardar copia de la documentación del vehículo y del número de póliza durante el viaje.

En caso de robo, presentar la denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil cuanto antes y comunicarlo a la compañía aseguradora para iniciar la gestión del siniestro.

“David Marrodán, responsable de Marketing y Ventas señala que el verano es la época del año en la que más conductores revisan si su seguro incluye cobertura de robo, y que el objetivo de la compañía es que esa información esté siempre clara antes de salir de viaje.”

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la aseguradora online paneuropea del Grupo Allianz, presente en cinco mercados europeos. Con el objetivo de ser digitalmente imbatible, ofrece seguros de coche — a terceros, a terceros ampliado y a todo riesgo — contratables íntegramente online, con precios transparentes, sin letra pequeña y una gestión de siniestros orientada a la experiencia real del cliente.