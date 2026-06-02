Verano, eventos y street food; el frankfurt se consolida como icono del consumo compartido - Leo Boeck

(Información remitida por la empresa firmante)

Leo Boeck reivindica el papel del frankfurt como un producto social, versátil y ligado a los grandes momentos de ocio del verano: festivales, celebraciones, terrazas, partidos, verbenas y encuentros al aire libre.

España, 2 de junio de 2026.- Con la llegada del verano, los planes se multiplican: festivales, conciertos, eventos deportivos, fiestas populares, afterworks, barbacoas, terrazas y encuentros improvisados con amigos o familia. En todos ellos hay un denominador común: la comida deja de ser solo comida para convertirse en parte de la experiencia compartida. Y, dentro de ese universo de consumo informal, el frankfurt ocupa un lugar propio.

El verano es, además, la gran temporada de los eventos al aire libre. En este contexto, Leo Boeck refuerza su presencia en algunos de los principales encuentros gastronómicos, musicales y deportivos del calendario, integrándose en el ecosistema de ocio estival.

La marca estará presente en festivales como Canet Rock, Rock Fest Barcelona, Monegros Desert Festival o Rototom Sunsplash, así como en citas musicales como Mad Cool o Primavera Sound Porto. También formará parte de experiencias vinculadas al motor como el Gran Premio de Fórmula 1 y MotoGP en Barcelona, además de otros eventos gastronómicos, urbanos y festividades populares a lo largo del territorio.

De la barra al festival: un producto hecho para el momento

Leo Boeck es una marca especializada en salchichas alemanas de alta calidad desde 1927, y destaca que el frankfurt tiene una capacidad única para reunir a las personas alrededor de una mesa, una barra, una grada o una plaza. Además, defiende que este producto no solo se consume: se comparte, se comenta y se recuerda.

Para la marca, esta versatilidad no está reñida con la calidad. Leo Boeck trabaja sus productos desde una propuesta premium, alejada del imaginario del fast food convencional, reforzando atributos como el sabor, la selección de ingredientes y la autenticidad del producto. En su comunicación para 2026, la compañía ya contempla los eventos y festivales como uno de los canales estratégicos de crecimiento, junto con la restauración y el consumo en el hogar.

Esta visión conecta con la evolución de los hábitos de consumo, donde la gastronomía informal gana protagonismo no solo por practicidad, sino por su capacidad para generar experiencias colectivas.

Bajo su idea de marca, “El frankfurt que nos une”, Leo Boeck reivindica el componente social de este producto. La marca entiende el frankfurt como un catalizador de momentos compartidos: un producto que invita a reunirse, a conversar y a disfrutar sin grandes ceremonias, pero con mucho sabor. Esta visión forma parte de su identidad verbal y de su territorio de comunicación, donde comunidad, diversión y evocación son principios clave.

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