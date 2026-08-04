El verano impulsa el uso de la moto en España; así eligen los motoristas su seguro a terceros - Allianz Direct Versicherungs-AG, Sucursal en Españ

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de agosto de 2026.-

El aumento de los desplazamientos en dos ruedas durante julio y agosto coincide con la renovación de pólizas; el seguro a terceros sigue siendo la opción más extendida entre los motoristas españoles, una realidad que Allianz Direct recuerda especialmente durante los meses de mayor movilidad estival.

El verano es, para muchos motoristas, la temporada en la que más se utiliza la moto: los trayectos cortos a la playa, los desplazamientos entre localidades costeras y la búsqueda de una forma más ágil de moverse en zonas con mayor tráfico vacacional impulsan el uso de los vehículos de dos ruedas. Según datos de la iniciativa de divulgación de la cultura aseguradora de UNESPA, las motocicletas de 125 cc representan el grupo más numeroso del parque asegurado en España, con un 37% del total, seguidas de las cilindradas intermedias.

Por qué el seguro a terceros sigue siendo la opción mayoritaria

Entre los motoristas españoles, el seguro a terceros —la cobertura obligatoria de Responsabilidad Civil— continúa siendo la modalidad más contratada, especialmente entre quienes utilizan motos de uso urbano o de cilindrada media. Esta elección suele responder a un criterio práctico: ajustar el coste del seguro al uso real del vehículo, sin renunciar a la cobertura legal obligatoria.

Sin embargo, la renovación anual de la póliza es también el momento en el que muchos motoristas revisan si el seguro contratado sigue ajustándose a sus necesidades, especialmente cuando se produce una subida de precio sin cambios en la cobertura.

Qué cubre exactamente un seguro de moto a terceros

El seguro a terceros cubre los daños causados a otras personas o vehículos en caso de accidente, pero no los daños propios del motorista ni de su moto. Es la cobertura mínima exigida por ley para circular y, en la práctica, sigue siendo la opción de referencia para motos de uso diario, de cilindrada baja o media, o de varios años de antigüedad, donde el coste de coberturas adicionales no siempre resulta proporcional al valor del vehículo.

La propuesta de Allianz Direct en el seguro de moto a terceros

El Seguro de Moto a Terceros Básico de Allianz Direct incluye, además de la Responsabilidad Civil obligatoria y voluntaria, el seguro del conductor —con cobertura de asistencia sanitaria, invalidez permanente o fallecimiento en caso de accidente responsabilidad del asegurado— y la reclamación de daños y defensa jurídica. La contratación se realiza de forma 100% online, en tres pasos, sin necesidad de desplazamientos ni llamadas.

La compañía permite además personalizar la póliza con coberturas adicionales —asistencia en viaje premium, vehículo de sustitución, casco y equipamiento, o defensa de multas—, de forma que cada motorista pueda ajustar la protección a su uso real sin pagar de más por coberturas que no necesita.

En el caso de motoristas que en verano aparcan habitualmente fuera de su zona de residencia —en destinos turísticos o en la calle durante varios días—, Allianz Direct ofrece también el Seguro de Moto a Terceros con Robo e Incendio, que añade cobertura frente al robo total o parcial y los daños por incendio, manteniendo el resto de garantías del seguro a terceros básico.

Recomendaciones para salir de viaje en moto este verano

Antes de un trayecto largo en moto, especialmente en los meses de más calor, Allianz Direct recomienda:

Revisar el estado de los neumáticos y la presión, ya que el calor del asfalto afecta más a dos ruedas que a un coche.

Comprobar el nivel de líquidos antes de cada trayecto largo.

Llevar siempre el equipo de protección homologado, incluso en distancias cortas.

Evitar las horas de mayor calor y planificar paradas para mantenerse hidratado.

Revisar la documentación del vehículo y del seguro antes de salir de viaje, especialmente si se circula fuera de la comunidad autónoma habitual.

David Marrodán, responsable de Marketing y Ventas, señala que el verano es el momento en el que más motoristas revisan su póliza, y que el objetivo de la compañía es ofrecer una cobertura ajustada al uso real de cada conductor, sin coberturas innecesarias.

Sobre Allianz Direct

Allianz Direct es la aseguradora online paneuropea del Grupo Allianz, presente en cinco mercados europeos. Con el objetivo de ser digitalmente imbatible, ofrece seguros de moto y ciclomotor —a terceros, con robo e incendio y a todo riesgo— contratables íntegramente online, con precios transparentes, sin letra pequeña y una gestión de siniestros orientada a la experiencia real del cliente.

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