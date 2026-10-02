Tras un verano récord de ahogamientos, Seinsur pide planificar con tiempo los socorristas de las piscinas - SEINSUR 2006 S.L.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 02 de octubre de 2026.- Termina la temporada de piscinas tras un verano que, según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), ha registrado las cifras de ahogamientos más altas desde que existen registros. España contabilizó 389 muertes por ahogamiento hasta el 31 de agosto. Entre junio y agosto fueron 264, un 15% más que las 230 del mismo periodo de 2025. Solo en agosto se registraron 80 fallecimientos, 12 de ellos en Andalucía. El sector señala la falta de socorristas profesionales entre los factores que agravan esta situación. En este contexto, Seinsur, empresa de servicios auxiliares con sede en Arroyo de la Miel (Málaga), aconseja a comunidades de propietarios, hoteles y gestores de instalaciones anticipar la contratación del servicio de socorristas para la temporada de 2027. Cuando la demanda se concentra en pocas semanas, la disponibilidad de personal titulado disminuye y las decisiones de última hora limitan las opciones.

La empresa indica que, antes de contratar, conviene verificar varios aspectos. El primero es que los socorristas dispongan de titulación oficial de socorrismo acuático en vigor. También resulta necesario que cuenten con formación en primeros auxilios y manejo del desfibrilador (DESA), ya que la rapidez de la primera respuesta es determinante en una emergencia acuática.

Otro aspecto es que el contrato contemple la cobertura de ausencias, de modo que la piscina disponga de socorrista durante todo el horario de apertura aunque el profesional habitual no pueda acudir. A ello se suma el registro diario del control de pH y cloro, que forma parte del mantenimiento del agua y de la seguridad de los bañistas.

Por último, el número de socorristas debe ajustarse a la normativa. En Andalucía, el Decreto 485/2019 fija cuándo es obligatorio contar con socorrista en función de la superficie de la lámina de agua, y la obligación se mantiene durante todo el horario de funcionamiento de la instalación. Las piscinas de mayor tamaño requieren más de un profesional a la vez, por lo que conviene revisar este punto con tiempo.

Seinsur cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios auxiliares en Málaga y la Costa del Sol, entre los que se incluyen control de accesos, socorristas, azafatas de eventos, porteros y conserjes, mantenimiento y limpieza. Presta servicio a administraciones públicas, bancos, hoteles, aeropuertos y comunidades de propietarios.



Emisor: SEINSUR 2006 S.L.

Contacto: SEINSUR 2006 S.L.

Número de contacto: 952576051