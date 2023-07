"VeranoTest Vial 20-23": campaña de Movilidad Segura y Sostenible que premiará a los buenos conductores

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 11 de julio de 2023.

Empresas del ámbito de la Educación, Formación, Información y Tecnología forman una alianza para unirse al reto de salvar 23.000 víctimas de siniestros viales este verano

DAC Docencia, Ecodriver, AT Academia del Transportista y Fórmate Editorial, con la colaboración de Help Flash, lanzan la campaña de Movilidad Segura y Sostenible "VeranoTest Vial 20-23". Estas organizaciones se unen para impulsar la movilidad segura y sostenible y fomentar un comportamiento responsable en la conducción durante los desplazamientos de verano. Juntas, trabajan para concienciar y premiar a aquellos que demuestran conocimientos y prácticas relacionadas con una conducción segura y sostenible.



El objetivo de la campaña "VeranoTest Vial 20-23" es fomentar la convivencia vial mediante una conducción segura y responsable durante los desplazamientos de las vacaciones de verano. La campaña busca premiar a aquellos que acierten un test relacionado con el buen comportamiento al volante, promoviendo así técnicas de conducción segura y sostenible.



La campaña consta de dos partes. En la primera parte, se llevará a cabo el VeranoTest Vial, que consiste en 10 preguntas relacionadas con temas como la señalización de averías o accidentes en autopistas, cómo actuar en caso de reventón de una rueda, recomendaciones sobre descansos en la conducción, comportamientos seguros y las causas y consecuencias de los siniestros viales, entre otros. Este período de acceso al VeranoTest Vial finalizará oficialmente el 23 de septiembre, al concluir el verano.



Los participantes que acierten todas las preguntas del VeranoTest Vial tendrán la oportunidad de participar en un sorteo. Los premios del sorteo incluyen 20 Señales "Help Flash IoT" de preseñalización de peligro, homologadas y conectadas con la DGT, así como 23 cursos de conducción eficiente certificados por Apel/AENOR.



Una vez realizado el sorteo y entregados los premios a los ganadores, se dará inicio a la segunda parte de la campaña. Esta consistirá en la difusión de los resultados del test, junto con una explicación detallada que servirá para afianzar los conceptos de Movilidad Segura y Sostenible abordados en la iniciativa. La explicación de las preguntas se realizará en formato de videolearning y se difundirá a través de las redes sociales (RRSS).



Para participar en el sorteo y acceder a la campaña, los interesados deben seguir el enlace proporcionado y contestar a las preguntas del "VeranoTest Vial 2023" que se proponen. Aquellos que acierten todas las preguntas tendrán la oportunidad de ser incluidos en el sorteo de los premios mencionados.



Web de la campaña que incluye el link para realizar el Test: "VeranoTest Vial 2023": https://dacdocencia.com/noticias/verano-test-vial-20-23-empresas-del-ambito-de-la-educacion-formacion-informacion-y-tecnologia-se-unen-para-afrontar-el-reto-de-salvar-23-000-victimas-este-verano/



Sobre DAC Docencia



• Único Centro Oficial Online de FORMACIÓN PROFESIONAL especializado en Movilidad Segura y Sostenible



• Con más de 40 años de experiencia, somos el Centro de referencia nacional de formación de profesores y directores de formación vial, con un programa innovador para expertos docentes especializados en Transporte, Logística y Seguridad Vial Laboral, habiendo formado a más de 20.000 docentes.



Sobre Ecodriver



• Son un medio de comunicación que nace con la misión de informar y dar visibilidad al mundo del transporte y la movilidad segura y sostenible.



• Entre otros contenidos ofrecen noticias de última hora, reportajes, y decenas de blogs especializados sobre Transporte Eléctrico, Tecnología y Seguridad Vial.



• Desde ecodriver.es ofrecen contenidos de calidad, de producción propia, y siempre pensando en el Conductor del mañana.



Sobre AT Academia del Transportista



• Con más de 25 años de experiencia, es la mayor red de centros de Formación Profesional para el Empleo especializada en Transporte, Logística y Seguridad Vial Laboral, con más de 1000 centros de formación a nivel nacional.



• Presenta una oferta única al permitir que conductores y conductoras profesionales puedan reservar y comprar sus cursos CAP y ADR en su superbuscador inteligente online. Y el poder realizar Cursos CAP en aula virtual.



Sobre Formate Editorial



• Con más de 25 años en el sector editorial profesional, es la única editorial de España especializada en Transporte, Logística y Movilidad Segura y Sostenible.



• Es pionera en la modalidad elearning, tanto de Certificados de Profesionalidad, como de Especialidades Formativas así como de otros tipos de formación online para conductores y transportistas.



Sobre Help Flash



• Diseñadas y fabricadas en España, las balizas de Help Flash fueron las primeras luces de emergencia en salir al mercado en su versión analógica. Tras años salvando vidas, hoy son líderes en el mercado con la evolución conectada del dispositivo.



• Help Flash IoT es la primera luz de emergencia homologada y conectada con DGT 3.0. Sustituta legal de los triángulos de emergencia con el fin de reducir el riesgo de atropello, también aportan geolocalización exacta y anónima a la DGT 3.0, para anticipar el peligro a otros conductores. Y, según la normativa, todos los coches deberán equipar una de estas luces antes del 31 de diciembre de 2025







