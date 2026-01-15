Un verdadero transformador: AGFA HealthCare irradia innovación en imagenología en ECR 2026

AGFA HealthCare irradia innovación en imagenología en ECR 2026 - AGFA HealthCare

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

En Viena, Enterprise Imaging ofrece el enfoque "Clinician-First" ("El médico primero") para mantener a los radiólogos en su flujo de trabajo, poniendo el foco en la persona detrás de la innovación y empoderándolos para trabajar con comodidad con su tecnología

En el ECR 2026, AGFA HealthCare presentará sus últimas innovaciones en imagenología que transforman la experiencia del clínico e impulsan una atención más inteligente. Convirtiendo el conocimiento en acción, AGFA ofrece avances que empoderan a los radiólogos mediante flujos de trabajo fluidos, automatización inteligente y entornos diagnósticos personalizados. Bajo el tema del evento 2026, "Rayos de Conocimiento", AGFA está preparada para demostrar cómo ha alcanzado la cumbre de transformador, adoptando el enfoque "Clinician-First" ("El médico primero"), que pone de manifiesto una profunda comprensión de los retos de los clínicos y de la realidad de sus flujos de trabajo.



"Clinician First es más que un mensaje: es una mentalidad", afirma Andrea Polticchia, presidente regional para el sur de Europa de AGFA HealthCare. "Este enfoque refleja nuestro compromiso reforzado: la tecnología existe para servir a los clínicos, no al revés. Somos percibidos como el transformador en nuestros mercados, un socio que comprende, anticipa y diseña para la experiencia real del clínico. Este es el nivel de empoderamiento que verdaderamente apoya a los profesionales sanitarios, y cuando los clínicos están respaldados, la atención al paciente prospera".



Diseñada para las personas, no solo para la imagen, la plataforma Enterprise Imaging de AGFA HealthCare está concebida para mantener a los clínicos, a los equipos de TI y a las organizaciones sanitarias centrados, seguros y en control. Más que una solución, es un ecosistema conectado que unifica equipos y tecnologías, simplifica la complejidad y refuerza la colaboración a lo largo de todo el continuo asistencial. Es el punto donde la tecnología avanzada se encuentra con la necesidad humana real, convirtiendo la complejidad en claridad y el agotamiento en equilibrio.



"ECR ha sido durante mucho tiempo la cúspide de la excelencia radiológica europea y es el escenario perfecto para empoderar a la comunidad clínica", señala Roberto Anello, presidente regional para el norte de Europa de AGFA HealthCare. "Enterprise Imaging aporta precisión y claridad a cada momento clínico, transformando años de experiencia en un flujo diagnóstico sin fricciones. AGFA HealthCare ha alcanzado una nueva cumbre, donde confluyen una profunda visión clínica, tecnología de vanguardia y conexión humana. Cada clic, cada caso y cada colaboración están diseñados específicamente en torno a la realidad del radiólogo, ya sea en el hospital, en casa o a través de una red asistencial conectada".



Novedades en ECR 2026



• Streaming Client – Ultrarrápido. Dondequiera que se esté.

Con el Streaming Client de huella cero de AGFA HealthCare, los radiólogos disfrutan de una experiencia diagnóstica completa directamente en su navegador. Al combinar una velocidad extraordinaria con máxima fidelidad y herramientas de flujo de trabajo personalizadas, les permite informar desde cualquier ubicación con la misma precisión y familiaridad que esperan en el entorno presencial.



• RUBEE Orchestrator – El caso adecuado para el radiólogo adecuado en el momento adecuado.

La orquestación de flujos de trabajo, impulsada por RUBEE, ayuda a los equipos de radiología a mantenerse alineados, eficientes y centrados, con flujos de trabajo más inteligentes, distribución basada en credenciales, paneles de SLA en tiempo real y listas de trabajo personalizadas.



• RUBEE AI – Inteligencia integrada que respalda el control clínico.

Flexible y neutral respecto a proveedores, RUBEE AI ofrece acceso fluido a algoritmos seleccionados y de terceros, con resultados de IA integrados directamente en el flujo de trabajo diagnóstico. Está profundamente integrada para proporcionar apoyo rápido a la toma de decisiones que potencia, en lugar de sustituir, la experiencia humana, permitiendo a los radiólogos trabajar con mayor eficiencia, coherencia y confianza.



• Enterprise Imaging Cloud – Imagen sin fricciones, sin barreras.

Enterprise Imaging Cloud ofrece imagen sin barreras como una solución SaaS totalmente gestionada que elimina la complejidad de las operaciones de TI, acelera el despliegue y garantiza hasta un 99,99 % de disponibilidad. Con seguridad de confianza, escalabilidad sin esfuerzo y tranquilidad integradas, mantiene la imagen fluida en cualquier lugar.



Irradiando rayos de conocimiento

La educación se sitúa en el centro de la presencia de AGFA HealthCare en ECR 2026. A través de sesiones interactivas y diálogos con expertos, AGFA HealthCare comparte conocimientos que empoderan a los clínicos, ayudándolos a crecer, conectar y evolucionar juntos.



• Lightning Talk sobre IA: "De los píxeles a resultados prácticos: orquestando una IA fiable en radiología con Enterprise Imaging" – Miércoles 4 de marzo, 14:10 – 14:30. Esta charla descubre la inteligencia aumentada revolucionaria. Celebrada en el AI Theatre, el Dr. Anjum Ahmed, director médico global y director global de Enterprise Imaging e IA, ofrecerá una sesión destacada sobre inteligencia de flujos de trabajo, modelos fundacionales y el arte de la confianza clínica en la era de la IA.



• Sesión clínica Lunch & Learn: "Radiología en red e IA para un futuro sostenible de la imagen" – Jueves 5 de marzo, 13:00. Panel de radiólogos europeos en esta sesión de Simposio Satélite, que tendrá lugar en la Sala G2 (Nivel -2). El Dr. Peter Strouhal (Alliance Medical – Reino Unido), junto con el Dr. Davide Ippolito (Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, Italia), el Dr. Filip Deckers (Hospital ZAS, Bélgica) y el Dr. Athanasios Chalazonitis (Hospital General Alexandra, Grecia) conforman un equipo excepcional de disruptores en imagen. Debatirán cómo las redes sanitarias de imagen y los flujos de trabajo habilitados por IA están transformando los servicios de radiología.



AGFA HealthCare desea ver a todos en Viena próximamente y anima a unirse a #TeamAGFA, mostrándose orgullosos en su pedestal de transformadores, dando forma a su propio legado al situar el "Clinician-First" en el centro. Y cuando los clínicos son lo primero, la imagen se vuelve empoderada. Así es la vida en flujo.



El futuro de la imagen está en ECR 2026. Stand nº X2 214. Para programar una demostración o registrarse en las sesiones clínicas, visitar www.agfahealthcare.com/ecr.

