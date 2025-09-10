Verdagy nombra a Gaurav Sinha director comercial para impulsar la expansión global del hidrógeno limpio

(Información remitida por la empresa firmante)

Un veterano líder en energía, finanzas y desarrollo de proyectos se une a Verdagy para acelerar la comercialización global de electrolizadores y entregar hidrógeno con paridad fósil a escala

MOSS LANDING, California, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Verdagy, la empresa de electrólisis que impulsa la vía más rápida hacia el hidrógeno limpio con paridad con los combustibles fósiles, ha dado a conocer hoy la incorporación de Gaurav Sinha como director comercial (CCO). Contando con dos décadas de liderazgo comercial en áreas como energía, finanzas, desarrollo de proyectos y tecnología, Sinha aporta la experiencia necesaria para expandir las operaciones comerciales de Verdagy a nivel mundial. Recientemente, Sinha ocupó el puesto de vicepresidente de Hidrógeno en AES Clean Energy. En Verdagy, liderará la expansión del mercado global, la estrategia comercial y las ventas a medida que la compañía acelera la implantación de sus electrolizadores Dynamic AWE.

"Nos complace dar la bienvenida a Gaurav a Verdagy. Su trayectoria impulsando el éxito comercial en los mercados energéticos tradicionales, junto con su enfoque pragmático y disciplinado hacia las nuevas energías y sus sólidas relaciones con la industria, es justo lo que la industria del hidrógeno necesita ahora mismo", destacó Rahul Bammi, consejero delegado y director general de Verdagy. "A medida que forjamos alianzas a largo plazo con nuestros clientes, el liderazgo de Gaurav será crucial para la ejecución de proyectos financiables, escalables y plenamente integrados en sus planes de descarbonización".

Antes de incorporarse a Verdagy, Sinha fue vicepresidente de Hidrógeno Verde en AES Clean Energy, donde dirigió las áreas de contacto con clientes, desarrollo de mercado, promoción, fijación de precios, contratación y desarrollo de proyectos. También representó a AES en la junta directiva del HyVelocity Hydrogen Hub en la Costa del Golfo de Estados Unidos, liderando el proyecto de hidrógeno verde de la compañía. Anteriormente, ocupó altos cargos en NextEra Energy, Deutsche Bank, Merrill Lynch e Intel Corporation. Sinha cuenta con un MBA de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago y un máster en Ingeniería Informática de la Universidad de Auburn.

"Para que el hidrógeno limpio pase de la moda a la práctica, los proyectos deben basarse en una economía sólida y una tecnología probada", afirmó Sinha. "Verdagy cuenta con ambas. Me entusiasma ayudar a escalar una solución que proporciona hidrógeno a precios comparables a los de los combustibles fósiles y que atiende a sectores con una demanda urgente y global".

Con su nombramiento, Verdagy refuerza su compromiso de combinar el liderazgo de clase mundial con tecnología innovadora para acelerar la adopción de hidrógeno limpio en todo el mundo.

Acerca de VerdagyVerdagy fabrica electrolizadores Dynamic AWE que ofrecen el menor coste normalizado del hidrógeno (LCOH) y la máxima utilización de recursos gracias a su integración fluida con fuentes de energía intermitentes, además de una eficiencia líder en el mercado. Los electrolizadores de Verdagy se fabrican en Estados Unidos. Verdagy también opera una planta de producción de hidrógeno y un complejo de I+D en Moss Landing, California, donde continúa desarrollando sus tecnologías de vanguardia. www.verdagy.com

