Verifactu se aplaza a 2027; Prana Software alerta sobre la ventaja de anticiparse

Alicante, 03 de diciembre de 2025.- El reciente anuncio del Gobierno, que retrasa la obligatoriedad del sistema Verifactu a 2027, ha generado un respiro para autónomos y pymes. Sin embargo, para Prana Software, plataforma líder en facturación y gestión empresarial en la nube, este aplazamiento supone una oportunidad estratégica única: las empresas que se adapten antes del nuevo plazo llegarán con ventaja, procesos más eficientes y un nivel de cumplimiento fiscal superior.

El Real Decreto-Ley publicado el 2 de diciembre de 2025 modifica el calendario oficial de implantación:

1 de enero de 2027 para empresas sujetas al Impuesto de Sociedades.

1 de julio de 2027 para autónomos y pymes.

La medida responde a la necesidad de ofrecer “un margen adicional” a miles de negocios que, según estimaciones sectoriales, todavía no han iniciado el proceso de adaptación al Real Decreto 1007/2023.

"Adelantarse es la mejor estrategia: quienes lo hagan competirán desde una posición privilegiada"

Desde Prana Software, la valoración es clara: aunque el aplazamiento dará un respiro a quienes aún no han empezado, la verdadera ventaja será para quienes se anticipen.

“El retraso no elimina la obligación, solo cambia su fecha. Las empresas que ya operan con sistemas compatibles con Verifactu son más eficientes, tienen procesos más limpios y llegarán a 2027 sin estrés ni improvisaciones”, explica el equipo directivo de Prana Software.

Según la compañía, la implantación temprana no solo reduce riesgos y tiempos de transición, sino que mejora de inmediato la calidad de la información contable, agiliza cobros y pagos y fortalece la transparencia ante clientes, proveedores y administración.

Un escenario empresarial saturado en 2026- 2027

Prana advierte además que el retraso puede generar un efecto de saturación en el mercado durante la recta final de la implantación.

Software, asesorías y consultoras se verán tensionadas por la demanda simultánea de miles de empresas que tratarán de adaptarse a última hora.

“Quien espere a 2027 pagará más, tendrá menos opciones y asumirá más presión operativa. La planificación temprana evitará incidencias, sobrecostes y modelos de implantación de urgencia”, añade Prana Software.

Prana Software se consolida como solución integral para cumplir Verifactu

Prana ha reforzado en los últimos meses su estrategia de divulgación y accesibilidad, posicionándose como uno de los softwares más competitivos del mercado. Entre sus ventajas destacan:

Facturas ilimitadas y envío Verifactu en tiempo real.

Clientes ilimitados, sin costes ocultos.

Datos almacenados dentro de la UE, con altos estándares de seguridad.

Acceso directo al asesor desde la plataforma.

Módulos integrados de contabilidad, cobros y pagos, escaneo de facturas, TPV online y sincronización bancaria.

Además, la marca desarrolla acciones conjuntas con partners como PC Componentes Business, incluyendo material divulgativo, campañas online, newsletters, banners en facturas y presencia en tiendas físicas, reforzando un ecosistema de información fiable para profesionales y empresas.

Aplazar no significa esperar: Prana recomienda iniciar la adaptación en 2026

La compañía destaca que el aplazamiento debe interpretarse como una oportunidad y no como un motivo para retrasar la digitalización.

Ventajas de adaptarse antes de 2027:

Mayor eficiencia y reducción de errores administrativos.

Procesos contables totalmente trazables y automatizados.

Eliminación del estrés normativo de última hora.

Mejor imagen corporativa y reputación en entornos B2B.

Menor riesgo de sanciones y mayor estabilidad operativa.

Prana lanza recomendaciones para empresas y asesorías

Prana Software anima tanto a empresas como a asesorías a iniciar su planificación durante el primer semestre de 2026, aprovechando el nuevo margen temporal y las mejoras que la plataforma ya ofrece:

Implementar un software certificado que garantice compatibilidad con Verifactu.

Formar equipos internos antes de que la implantación sea obligatoria.

Evitar implantaciones urgentes que suelen generar errores y sobrecostes.

Digitalizar la facturación y contabilidad como base para cumplir con otros requisitos normativos presentes y futuros.

