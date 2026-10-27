VeriPark logra el galardón Microsoft AI Business Solutions Inner Circle 2026-2027

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 27 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- VeriPark, un proveedor global de soluciones centrado exclusivamente en los servicios financieros, ha sido seleccionado para formar parte de Microsoft AI Business Solutions Inner Circle 2026–2027. La participación en Inner Circle se basa en logros de ventas que sitúan a VeriPark en el nivel superior de los socios globales de Microsoft especializados en soluciones empresariales de IA. Los miembros de Inner Circle destacan por su alto rendimiento, ofreciendo soluciones innovadoras y de gran valor que ayudan a las organizaciones a alcanzar la excelencia.

Los miembros del Inner Circle están invitados a la Inner Circle Summit en la primavera de 2027, así como a participar en reuniones virtuales entre septiembre de 2026 y junio de 2027. Estos foros brindan la oportunidad de debatir sobre estrategia con ejecutivos de Microsoft y otros socios del Inner Circle, además de colaborar en el intercambio de mejores prácticas.

"Nuestro decimoquinto reconocimiento en el "Inner Circle" refleja la labor que realizan nuestros equipos para ayudar a las instituciones financieras a pasar de la experimentación con IA a casos de uso prácticos y debidamente supervisados", afirmó Ozkan Erener, consejero delegado de VeriPark. "Al combinar nuestra experiencia en servicios financieros con la IA, la nube y las aplicaciones empresariales de Microsoft, ayudamos a las instituciones a mejorar la experiencia de sus clientes y a dotar a sus empleados de mejores herramientas para la toma de decisiones diaria. Valoramos la oportunidad de intercambiar experiencias con Microsoft y con la comunidad del "Inner Circle" a medida que avanza esta nueva etapa".

"Los socios del "Inner Circle" representan a nuestros colaboradores con mayor volumen de ventas a nivel mundial. Pero esto va más allá de un simple reconocimiento por ventas; se trata de una comunidad de líderes del sector que trabajan en estrecha colaboración con Microsoft para acelerar la innovación, compartir experiencias y definir el futuro de la transformación empresarial impulsada por la IA. La colaboración y el compromiso con el éxito del cliente que demuestra esta comunidad contribuyen a impulsar todo el ecosistema de socios de Soluciones Empresariales de IA en todo el mundo, permitiendo lograr resultados empresariales transformadores a gran escala", afirmó Niels Jensen, responsable de Soluciones Empresariales de IA ERP en el área de Soluciones para Socios Empresariales de Microsoft.

VeriPark permite a las instituciones financieras convertirse en líderes que priorizan la IA, situando la experiencia del cliente en el centro de su transformación. La empresa obtuvo su primera membresía en el Inner Circle para Microsoft Dynamics 365 en 2011 y, desde entonces, ha seguido consolidando este reconocimiento. Esta distinción sitúa a VeriPark entre los asesores de confianza para las instituciones financieras que buscan aprovechar el valor de la IA, Dynamics 365, Microsoft Power Platform, Microsoft Copilot Studio y Microsoft Azure.

Acerca de VeriPark (veripark.com)

Con un enfoque exclusivo en los servicios financieros, la suite de experiencia del cliente de VeriPark, impulsada por inteligencia artificial, respalda los recorridos del cliente a través de canales digitales y asistidos. Desde la prestación de servicios omnicanal y la interacción con el cliente hasta la automatización de sucursales y la originación de préstamos, VeriPark ayuda a las instituciones financieras a acelerar su transformación, mejorar la productividad y obtener resultados de negocio medibles.

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