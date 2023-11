Verismo Therapeutics anuncia próxima presentación en SITC 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

FILADELFIA, 3 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Verismo Therapeutics, una compañía de CAR-T en fase clínica que desarrolla una novedosa tecnología de plataforma KIR-CAR, ha anunciado hoy que realizará una presentación en la próxima 38ª Reunión Anual de la Sociedad para la Inmunoterapia del Cáncer (SITC 2023), que se celebrará en San Diego y de forma virtual del 1 al 5 de noviembre de 2023.

Detalles de la presentación

Título: Preclinical potency assessment of SynKIR-110, a mesothelin-specific KIR-CAR T cell therapy for mesotheliomaAbstract Número: 321Fecha y hora: viernes, 3 de noviembre: 12:00-1:30 p.m. y 5:10-6:40 p.m.Autores: Dr. Jun Xu, PhD & Dr. Laura Johnson, PhDDescripción: Hemos llevado a cabo estudios de potencia in vivo para evaluar el impacto de la dosis de células T de ingeniería de la primera terapia de células T KIR-CAR específica para mesotelina (MSLN) (SynKIRTM-110) en un modelo de xenoinjerto de ratón NSG de mesotelioma humano. Nuestros datos demuestran por primera vez que la eficacia antitumoral de SynKIRTM-110 es dependiente de la dosis con una mayor potencia en comparación con las células T CAR MSLN-41BBz evaluadas previamente en la clínica. Esta mayor potencia de SynKIRTM-110 se observó tanto en la zona del tumor primario como en las zonas metastásicas, como demostró el análisis histopatológico. Esta mayor potencia no afectó a ningún marcador sérico de toxicidad, que permaneció igual independientemente de los tratamientos con CAR/KIR-CAR. Estos datos respaldan la continuación del desarrollo clínico de SynKIRTM-110 en pacientes con tumores sólidos avanzados. SynKIRTM-110 se está investigando actualmente en un ensayo clínico de fase I STAR-101 (NCT05568680).

Acerca de la plataforma KIR-CAR La plataforma KIR-CAR es una terapia de células T CAR de doble cadena y se ha demostrado en modelos animales preclínicos que es capaz de mantener la actividad de las células T antitumorales incluso en entornos tumorales sólidos difíciles. DAP12 actúa como una nueva molécula coestimuladora de células T que utiliza vías adicionales de estimulación de células T, manteniendo aún más la expresión del receptor quimérico y mejorando la persistencia funcional de las células T KIR-CAR. Esta función y persistencia continuada de las células T puede conducir a la regresión continua de tumores sólidos en modelos preclínicos, incluidos los resistentes a las terapias tradicionales con células T CAR. La plataforma KIR-CAR se está investigando en combinación con otras tecnologías emergentes.

Acerca de Verismo TherapeuticsVerismo Therapeutics es pionera en la tecnología KIR-CAR de doble cadena, y su principal activo, SynKIR™-110, se encuentra en su primer ensayo clínico en humanos. Verismo es la única empresa que desarrolla la plataforma KIR-CAR, un receptor tipo NK modificado diseñado para mejorar la persistencia y la eficacia contra tumores sólidos agresivos. La tecnología de la plataforma KIR-CAR se desarrolló específicamente para tumores sólidos avanzados, un área de gran necesidad médica no cubierta. Para más información, visite: www.verismotherapeutics.com

