-Verkada se expande a Oriente Medio con una nueva oficina en Dubái para satisfacer la creciente demanda de seguridad en la nube

Fred Crehan fue nombrado director de Oriente Medio para liderar el crecimiento regional y desarrollar un ecosistema de socios

SAN MATEO, California, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Verkada , líder en tecnología de seguridad física basada en IA, anunció hoy su expansión a Oriente Medio con el establecimiento de una oficina en Dubái y el nombramiento de Fred Crehan como director para Oriente Medio. Esta expansión refleja el continuo crecimiento global de Verkada, impulsado por el rápido desarrollo urbano de la región, los proyectos de infraestructura a gran escala y la creciente demanda de soluciones de seguridad modernas basadas en la nube.

Pie de foto: "Fred Crehan, director de Oriente Medio, Verkada"

"Oriente Medio está experimentando un rápido desarrollo urbano, proyectos de infraestructura a gran escala y un fuerte enfoque en la seguridad y la innovación", destacó Eric Salava, director de Ingresos de Verkada. "La plataforma en la nube de Verkada se adapta perfectamente a las ambiciones de la región, y el profundo conocimiento de Fred del panorama local y su trayectoria demostrada en el crecimiento de negocios de alto crecimiento lo convierten en el líder ideal para llevar nuestra plataforma integrada al mercado".

Crehan aporta más de 25 años de experiencia en tecnología empresarial. Recientemente, trabajó en Confluent, donde lanzó con éxito la oficina de Dubái y construyó un sólido ecosistema de socios.

"La seguridad es una prioridad absoluta en Oriente Medio, impulsada por el compromiso con el turismo de clase mundial y el rápido desarrollo de nuevos centros urbanos", afirmó Fred Crehan, director de Oriente Medio en Verkada. "A medida que la adopción de la nube continúa acelerándose, muchas organizaciones buscan soluciones modernas que les ayuden a superar las limitaciones de recursos tradicionales. La plataforma de Verkada está en una posición privilegiada para apoyar a proveedores gubernamentales, hoteleros, minoristas y logísticos, así como a los sectores de la construcción e inmobiliario a gran escala".

Si bien Verkada ya presta servicio a clientes globales que operan en Oriente Medio, la oficina de Dubái representa la primera oficina regional dedicada de la compañía. Verkada planea ampliar su equipo en Oriente Medio, con contrataciones iniciales centradas en ingeniería de ventas y puestos de liderazgo.

La expansión internacional de Verkada se basa en la reciente inversión de CapitalG, el fondo de crecimiento independiente de Alphabet, que valoró Verkada en 5.800 millones de dólares. Esta inversión contribuirá a impulsar la innovación en IA de Verkada y a dar soporte a sus más de 30.000 clientes en todo el mundo.

Acerca de Verkada

Diseñadas con la simplicidad como prioridad, las seis líneas de productos de Verkada (cámaras de seguridad por video, control de acceso, sensores ambientales, alarmas, entornos de trabajo e intercomunicadores) ofrecen una seguridad inigualable para edificios a través de una plataforma de software integrada y segura basada en la nube. Más de 30.000 organizaciones en 171 países confían en Verkada como su capa de seguridad física para una gestión más sencilla, un control inteligente y despliegues escalables. Para más información, visite la página web www.verkada.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2866068/Fred_Crehan.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1640210/image0_ID_16ac0026ee69_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/verkada-se-expande-a-oriente-medio-con-una-nueva-oficina-en-dubai-302666662.html