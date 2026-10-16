Verlingue consolida su oferta internacional mediante la integración de Verlingue Portugal en la red WBN

(Información remitida por la empresa firmante)

NEUILLY-SUR-SEINE, Francia, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Verlingue, un corredor de seguros especializado en la protección de empresas, refuerza su presencia internacional mediante la integración de Verlingue Portugal en la Worldwide Broker Network (WBN), la red de corredores independientes líder a nivel mundial. Este paso forma parte de la estrategia 'Better Future 28' del Grupo Adelaïde, cuyo objetivo es convertir a Verlingue en el principal corredor de seguros independiente y de carácter familiar en Europa.

"Las empresas esperan un apoyo que combine una visión global con experiencia local. Nuestras oficinas en Europa, nuestra especialización sectorial y nuestra red global de socios nos permiten respaldar su crecimiento internacional. La integración de Verlingue Portugal en WBN refuerza esta estructura al servicio de nuestros clientes y está en consonancia con nuestros objetivos", afirmó Vincent Harel, consejero delegado de Verlingue.

Una oferta internacional basada en competencias complementarias

Como miembro fundador de WBN, Verlingue ha articulado una oferta internacional fundamentada en la complementariedad de sus sedes, su experiencia y sus socios. La correduría cuenta con equipos en Francia, Reino Unido, Suiza, Portugal e Italia, además de una red de corredores independientes que operan en más de 100 países.

Esta organización permite a Verlingue asistir a sus clientes en la definición de su estrategia de seguros, la identificación de riesgos y la implementación de soluciones adaptadas a las realidades locales. Combina un profundo conocimiento de los mercados con la capacidad de coordinar operaciones a escala internacional.

La oferta internacional de Verlingue responde, de este modo, a la creciente complejidad e interdependencia de los riesgos a los que se enfrentan las empresas.

Verlingue Portugal se une a la red WBN

La integración de Verlingue Portugal en la red WBN refuerza el sistema que Verlingue ha desplegado en toda Europa. Esto permite a la filial ampliar su colaboración con otros corredores miembros de la red y contribuir de forma más directa al apoyo de las empresas que operan en la península ibérica.

Para los clientes de Verlingue, este avance facilita la alineación de sus programas de seguros en los distintos países donde operan, ayudando a conectar una estrategia global con las exigencias de cada mercado.

La pertenencia de Verlingue Portugal a la red WBN contribuye a reforzar su experiencia, su presencia en Europa y su capacidad para supervisar la gestión de riesgos de sus clientes.

Acerca de Verlingue

Verlingue es un bróker de seguros, filial del Grupo Adelaïde. El objetivo de Verlingue es aprovechar la gestión de riesgos corporativos y la protección de los empleados para impulsar la creación de valor para sus clientes. En Francia, Portugal, Suiza, Reino Unido, Italia, y a través de socios en más de 100 países, Verlingue colabora con sus clientes para comprender mejor y anticiparse a los nuevos riesgos, así como para desarrollar soluciones destinadas a proteger sus negocios y a su personal.

1.600 empleados

3.400 millones de euros en primas negociadas

5 países

LinkedIn / www.verlingue.fr

Contacto: lfortin@mantu.com

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