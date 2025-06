Verny Capital firma un acuerdo para vender RG Gold

(Información remitida por la empresa firmante)

ASTANA, Kazajistán, 30 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- Verny Capital Group firmó un acuerdo para vender la empresa minera de oro RG Gold, que gestionaba desde 2014. Durante este tiempo, se realizaron importantes esfuerzos para desarrollar el yacimiento: se estableció la infraestructura de producción, se lanzaron programas de modernización y se realizaron importantes inversiones en equipos y exploración geológica.

Desde 2018, el socio estratégico del Grupo en el desarrollo de RG Gold ha sido Resource Capital Funds (RCF), gestora de capital privado con sede en EE.UU. Gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, se ha ampliado la capacidad de producción de la empresa utilizando equipos de alta tecnología, lo que garantiza la seguridad del personal y mejora la eficiencia operativa, manteniendo bajos costes operativos. En los últimos 10 años, la base de recursos de RG Gold se ha triplicado, alcanzando los 7,6 millones de onzas según el estándar JORC.

El acuerdo para la venta de RG Gold se firmó con Zijin Gold International, filial de Zijin Mining Group Co. Ltd., una de las mayores corporaciones mineras del mundo, especializada en la extracción y procesamiento de oro y metales no ferrosos. Zijin Mining Group tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 70.000 millones de dólares y una cartera de más de 30 proyectos en 17 países. La compañía se centra en el crecimiento sostenible, la responsabilidad ambiental, la innovación y las tecnologías verdes. Con su entrada en el mercado kazajo, Zijin planea aplicar las mejores prácticas globales para impulsar el crecimiento económico del país y crear nuevos empleos.

En esta transacción, Verny Capital y RCF fueron asesorados por los principales bancos de inversión, J.P.Morgan Securities plc y BMO Capital Markets, y una firma de abogados líder, Herbert Smith Freehills.

"Logramos implementar un proyecto único: transformar una operación a pequeña escala en uno de los principales productores de oro del país. Ahora, diez años después, planeamos cederlo a una importante empresa internacional con una trayectoria impresionante en la gestión de activos mineros. Esto refleja el modelo de negocio estándar de Verny Capital: desarrollar un activo y salir de él en condiciones óptimas de mercado. Actualmente, estamos explorando nuevas oportunidades de inversión con potencial de éxito. Creemos que Kazajistán tiene un gran potencial para el desarrollo de proyectos de alto rendimiento, y nos gustaría formar parte de ese crecimiento", afirmó Aidan Akanov, consejero delegado de Verny Capital Group.

Bajo la gestión de Verny Capital, RG Gold puso en marcha una nueva planta de procesamiento de oro de 424 millones de dólares en 2022, aumentando significativamente su capacidad de producción.

"Nuestra inversión en RG Gold fue nuestro primer proyecto en Kazajistán, y nos enorgullece haber contribuido al exitoso crecimiento de una de las principales plantas de producción del país. Agradecemos sinceramente a nuestro socio estratégico, Verny Capital Group, con quien hicimos realidad esta historia de éxito. También celebramos la entrada de una importante empresa internacional, Zijin Mining Group, en el mercado del país. Esto demuestra contundentemente el atractivo de Kazajistán como socio de confianza para empresas e inversores a largo plazo", afirmó Martin Valdes, socio de RCF.

RG Gold no solo demuestra constantemente un sólido rendimiento de producción, sino que también contribuye significativamente a la economía y el desarrollo social de Kazajistán. A lo largo de sus operaciones, la compañía se ha convertido en uno de los mayores contribuyentes del país, habiendo aportado más de 160.000 millones de tenge al presupuesto estatal. RG Gold ha creado aproximadamente 1.200 empleos e implementa activamente iniciativas sociales destinadas a apoyar a las comunidades locales, desarrollar infraestructura y mejorar la calidad de vida en la región.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2721760/Verny_Capital_RG_Gold_1.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2721759/Verny_Capital_RG_Gold_2.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2721761/Verny_Capital_RG_Gold_3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/verny-capital-firma-un-acuerdo-para-vender-rg-gold-302494409.html