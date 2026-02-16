Verti alcanza los 147 millones de euros en primas en 2025, con un beneficio cercano a los 11 millones

Resultados Verti - Verti

El volumen de negocio de la compañía de seguro digital del Grupo Mapfre creció en 2025 un 11%

Madrid, 16 de febrero de 2026.- Verti ha cerrado el ejercicio 2025 en España con un volumen de primas de 147 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11% respecto al año anterior. La entidad ha obtenido un beneficio de 10,8 millones de euros, apoyado en gran parte en la optimización y personalización de sus tarificadores y en una estrategia de marketing digital avanzado.



La compañía cuenta en la actualidad con más de 450.000 pólizas en cartera en España en sus seguros de autos, motos, hogar, patinetes eléctricos y mascotas.



"Ser pioneros no es siempre fácil. Comenzamos con el seguro digital en España en un momento en el que ninguna compañía se había atrevido a dar ese paso de forma decidida, por lo que nos sentimos muy satisfechos de estos resultados, que vienen a reconocer el trabajo del equipo Verti durante todo este tiempo", afirma Juan Pablo Galán, CEO de Verti en España.



Verti es una aseguradora digital con presencia en España, Italia y Alemania. Se caracteriza por sus productos innovadores y centrados en las necesidades del usuario, tales como su seguro 6Ruedas, seguro CuentaKms o Verti DRIVER.



Recientemente, la compañía se ha situado como líder absoluto del XXXIX Ranking de Presencia en Internet de Entidades Aseguradoras en el apartado de venta online, informe publicado por Innovación Aseguradora en diciembre de 2025. Con una puntuación del 100% en esta categoría, convirtiéndose así en la aseguradora con mejor desempeño digital en este ámbito y demostrando una evolución especialmente destacada en sus procesos digitales. Este resultado refuerza el posicionamiento de Verti, compañía de seguro digital del Grupo Mapfre, como referente en innovación, digitalización y experiencia de cliente, gracias a un modelo de negocio plenamente orientado al canal online y a la mejora continua de sus servicios.

