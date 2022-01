VERUM INVESTMENTS INC. invierte en INTERLATIN reforzando así su presencia en EEUU y México

La prestigiosa Compañía Mexicana INTERLATIN da un paso firme hacia delante para seguir habilitando a sus clientes en la región de América del Norte a ofrecer productos y servicios cada más innovadores y más competitivos globalmente. Logrando esto a través de sus servicios y soluciones de consultoría, automatización y transformación digital con sus componentes de conectividad y trazabilidad total, IIoT, AIoT, Edge and Cloud Computing, data analytics, data security, machine learning e inteligencia artificial

INTERLATIN, compañía de alta tecnología, por 9 años entre las mejores compañías en México por Revista Expansión (Bloomberg), con certificaciones como GPTW (Great Place to Work), Emrpesa Socialmente Responsable (ESR), Certified as Gender Quality Company, Miembro del Pacto De Las Naciones Unidas y Certificación como Endeavor InterNational Entrepreneur, ofrece soluciones integrales inteligentes en sectores tan diversos como el Electrónico, Automotriz, Aeroespacial, Alimentaria o Farmacéutica a través de asesoría comercial, servicio técnico, desarrollo de aplicaciones, consultoría, entrenamiento y capacitación en México, Estados Unidos y Canadá.



Don Alejandro Carrillo, CEO de INTERLATIN, se desplazó recientemente a Madrid para ultimar un acuerdo mutuo de inversión, donde firmó finalmente con VERUM INVESTMENTS Inc. el contrato de inversión compartida; dicha inversión multimillonaria por parte del Grupo inversor inglés, ha proporcionado a la citada Compañía Americana los medios económicos necesarios para la ampliación e innovación de sus plantas ubicadas en México y Estados Unidos.



El acuerdo de inversión se firmó ante notario en Madrid, donde también asistió Don Javier Prada, Director de Desarrollo de Negocio de VERUM INVESTMENTS Inc., quien manifestó su satisfacción por ver cómo empresas como la del Sr. Carrillo se adaptan a los nuevos tiempos y exigencias del mercado, buscando otras fórmulas de inversión y capitalización alternativas en donde sus expectativas a medio y largo plazo no se vean perjudicadas, sin presión financiera ni necesidad de hipotecar su empresa.



Con esta inversión INTERLATIN seguirá dando el mejor servicio a sus clientes, con un alto nivel de calidad al mismo tiempo que podrá planificar su expansión a otros países desde sus bases en México y Estados Unidos, en donde ya disponen de un buen asentamiento y de una trayectoria de éxitos de más de veinte años.



INTERLATIN cuenta con múltiples clientes y firmas de reconocido prestigio a nivel mundial, así como compañías medianas y grandes en diferentes sectores. Es por ello que, con este acto de inversión, quedan preparados para seguir trabajando frente a un horizonte prometedor y muy competitivo, con un pulmón financiero fuerte y estable.







Contacto

Nombre contacto: VERUM INVESTMENTS Inc.

Descripción contacto: CAPITAL YIELD & BANKING SOLUTIONS

Teléfono de contacto: +34 91 8387861





Videos

https://youtu.be/g0DwQ1Q6kaI