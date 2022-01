Verus, un nuevo Search Fund, prevé invertir hasta 30 millones de euros en Pymes españolas

Creado por el ingeniero Pedro Sánchez de Alba, cuenta con un 100% de capital español. España, mercado prioritario en la UE para los fondos de búsqueda

Verus se ha sumado a la creciente actividad que están desplegando en el mercado español los “fondos de búsqueda”. Proyectos de inversión alternativa en los que se rastrea el mercado con el fin de apostar por una única empresa para adquirir una mayoría y realizar una transición hacia una nueva etapa de continuidad y crecimiento.



Creado por el Ingeniero de Telecomunicación Pedro Sánchez de Alba, Verus tiene como objetivo empresas con alto potencial cuya valoración esté entre 5 y 30 millones de euros. A su vez, la firma ha contado con el asesoramiento legal de Bufete Barrilero y Asociados para la puesta en marcha del search fund.



Verus comenzó su búsqueda el pasado mes de octubre, y su promotor Pedro Sánchez de Alba cree que su target (objetivo) de empresa ideal sería una compañía con una trayectoria consolidada, facturación en torno a los 10 millones de euros, que necesite un proceso de transición en su dirección para asegurar un relevo y la continuidad. “Considero que es fundamental tener afinidad con la propiedad de la empresa objetivo, porque nuestra estrategia consiste en comprar la mayoría del capital, al menos el 70%, pero nos gustaría que la antigua dirección quedara dentro con un papel relevante, para asegurar esa transición”.



La firma tiene un 100% de capital español, entre quienes figuran personalidades conocidas en el mundo de la inversión alternativa y private equity en España como Inversiones Cabiedes, vehículo de inversión de José y Luis Marín Gutiérrez de Cabiedes; Enrique Locutura, ex Consejero Delegado de Gas Natural y Petronor y miembro del Comité de Dirección de Repsol; Luis Camilleri, ex Director General de Advent International; Cabiesa Capital, vehículo de inversión de la familia Pardo Martín; León Bartolomé, ex Consejero Delegado y CIO de BBVA & Partners A.V y miembro del consejo de administración de Bank of America en España; Fernando Herrero, fundador y ex Consejero Delegado de Inversis Banco; Carlos Gila, asesor en Oaktree Capital y profesor adjunto en la Columbia Business School y en el Instituto de Empresa; Juan Luis Manaute, fundador de Atiud Capital; y José Antonio Larraz, socio fundador de Equam Capital.



Fondos de búsqueda

España se ha convertido en un campo de juego ideal para los fondos de búsqueda, cuya actividad ha seguido creciendo durante la pandemia, atrayendo a inversores, financieros y despachos especializados. De hecho, en los últimos años el mercado español se ha convertido en el más dinámico para los search funds en la UE. Pedro Sánchez de Alba estima que España es quizá el país europeo en el que más se ha desarrollado este tipo de vehículo de inversión que, frente a por ejemplo las inversiones en start-ups, “ofrece la ventaja de invertir en una empresa ya consolidada y participar activamente en su transformación”. El interés de los search funds por el mercado español obedece también, opina Sánchez de Alba, a que “en el ecosistema empresarial de nuestro país existe un amplísimo tejido de pymes, cuya capacidad para generar valor añadido está infravalorada”.



Pedro Sánchez de Alba

Fundador y Socio Director



Pedro (Cádiz, 1988) es el fundador y Socio Director de Verus Inversión.



Pedro cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de la tecnología, dentro del mundo financiero. Previamente, desempeñó la función de responsable del área de Integración IT de Clientes Institucionales en Inversis Banco. Y anteriormente trabajó como jefe de proyecto en el área de desarrollo en Andbank, y fue cofundador de la startup Educabolsa, desarrollando sistemas de trading.



Adicionalmente, Pedro compatibilizó sus estudios y sus primeros años trabajando con ser jugador profesional de póker online. A su vez, ha colaborado con Roberto García-Castro (profesor del IESE) para escribir un caso de estudio donde, basándose en su experiencia como jugador de póker, se analiza la correcta toma de decisiones contraintuitivas a largo plazo.



Pedro es Ingeniero Superior de Telecomunicación por la Universidad de Sevilla y Executive MBA por el IESE.



