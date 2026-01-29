VESS Venture Studio impulsa 13 proyectos de innovación tecnológica en su primer año de actividad

Germán Torrado y Juan Manuel Arjona. - SM

La firma fundada por Germán Torrado y Juan Manuel Arjona da entrada a inversores y expertos para acelerar la puesta en marcha de diez ‘startups’ anualmente

VESS Venture Studio ha cerrado su primer ejercicio con la puesta en marcha de 13 proyectos de innovación tecnológica, tras evaluar 75 propuestas de negocio basadas en más de 22.000 ideas innovadoras de mercados asiáticos, especialmente de China, Singapur o Taiwán. Este proceso de selección y validación a gran escala consolida a la compañía sevillana como uno de los venture studios con mayor capacidad de análisis de oportunidades tecnológicas internacionales.



En paralelo, la firma fundada por Germán Torrado y Juan Manuel Arjona ha dado entrada a varios inversores y expertos, entre los que figuran Grupo Álea, Juanjo Mostazo, Adolfo Borrero, Francisco Morcillo y Adrián Fernández-Romero, reforzando así su estructura de capital y su red de conocimiento para acelerar la creación de nuevas startups con vocación global.



Los proyectos impulsados por VESS se concentran en sectores clave que están redefiniendo la economía actual, como energía, smart cities, salud, turismo, minería y agroindustria, ámbitos con un elevado potencial de crecimiento y escalabilidad.



"Nuestro objetivo es identificar ideas verdaderamente disruptivas a nivel mundial y adaptarlas para convertirlas en historias de éxito en Europa y Latinoamérica", explica Germán Torrado. "Gracias al software propio desarrollado por VESS, somos capaces de detectar aquellos match con mayores probabilidades de convertirse en startups escalables y con impacto internacional. Todo ello apoyado por un equipo de expertos, mentores internacionales que trabajan codo con codo con los emprendedores y una red de corporaciones que aportan recursos y validan esas ideas".



Modelo clásico agotado

El fundador de Arrakis y de otras compañías tecnológicas en China subraya que "el modelo clásico de emprendimiento tecnológico ha dejado de funcionar, especialmente en España, donde la mayoría de los proyectos fracasa. En territorios como Estados Unidos, China o Europa del NIorte y Central se está consolidando una alternativa mucho más eficaz: los venture studios, que combinan la involucración de corporaciones en el proceso, talento senior y capital desde el día cero".



Esta fórmula, ya ampliamente testada en dichos mercados, ha demostrado una probabilidad del 40% de que estas startups alcancen rondas de financiación Serie A, con valoraciones de entre 50 y 100 millones de euros, frente al 12% de éxito del sistema tradicional basado en incubadoras, aceleradoras y capital riesgo.



A diferencia de estos últimos enfoques, los venture studios acompañan a los equipos desde la validación inicial de la idea hasta su expansión internacional, aportando estrategia, financiación, desarrollo de producto y vías de crecimiento sostenible. Una vez que las empresas están en funcionamiento, VESS mantiene un porcentaje minoritario (entre el 20% y 30%) y el resto queda en manos del emprendedor.



"Otro punto diferencial —señala Juan Manuel Arjona— es que en VESS trabajamos con emprendedores experimentados, preparados para asumir la responsabilidad de liderar ideas ya validadas. Además, colaboramos estrechamente con patrocinadores estratégicos, centros de innovación y socios globales que aportan un profundo conocimiento del mercado y una visión a largo plazo".



El modelo operativo de VESS se estructura en cuatro fases: la búsqueda e identificación de las ideas más prometedoras a través de equipos internos y socios globales; la validación de conceptos y desarrollo de MVP (Minimum Viable Product) respaldados por datos reales y feedback de usuarios; la formación de equipos y gestión de operaciones; y, finalmente, el lanzamiento, financiación y escalado de la empresa hasta convertirla en una startup plenamente operativa.



Liderazgo con visión internacional

Al frente de VESS se encuentra Germán Torrado, empresario con una sólida trayectoria en el ámbito tecnológico y del emprendimiento. Tras fundar y liderar Arrakis, uno de los principales proveedores de acceso a Internet en España en los años noventa, desarrolló durante casi dos décadas proyectos empresariales y de innovación en China. Una experiencia internacional que ahora pone al servicio del ecosistema emprendedor en España y Europa.



Por su lado, Juan Manuel Arjona, cofundador de VESS, es un empresario linarense con una dilatada carrera internacional en entornos corporativos, donde ha liderado iniciativas de innovación estratégica y proyectos de alto impacto en mercados globales. Hoy aplica esa experiencia a la creación y escalado de compañías tecnológicas de alto valor, contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

