VETROelite, una empresa de TricorBraun, nombra a Nicola Feletto como consejero delegado

ST. LOUIS, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- VETROelite, una empresa de TricorBraun, anunció el nombramiento de Nicola Feletto como consejero delegado. Feletto liderará las operaciones globales de VETROelite, impulsando el crecimiento y la innovación continuos de la compañía, a la vez que refuerza su compromiso con la calidad, la fiabilidad y la colaboración con los clientes. Sucede a Daniele Feletto, quien se jubila tras más de 30 años de liderazgo. Daniele seguirá involucrado en las actividades de la compañía hasta abril de 2026, apoyando a Nicola y al equipo directivo durante la transición.

"El nombramiento de Nicola marca un momento crucial para VETROelite", afirmó Matthew Hirst, presidente de TricorBraun Europa. "Su profundo conocimiento del sector, combinado con su pasión y visión, garantiza la continuidad y una energía renovada para afrontar los retos futuros. Confiamos en que, bajo su liderazgo, VETROelite seguirá creciendo, impulsada por la innovación y los valores que siempre nos han distinguido".

Nicola Feletto ha sido un colaborador clave de VETROelite durante más de una década. Inicialmente, ocupó el puesto de gerente de Ventas para el Reino Unido, desarrollando el mercado y el equipo desde cero y estableciendo alianzas a largo plazo con importantes clientes. Desde 2021, tras la adquisición de VETROelite por TricorBraun, Nicola ha sido director de Ventas, desempeñando un papel fundamental en las operaciones comerciales y convirtiéndose en un referente clave dentro de la organización.

"Es un honor para mí liderar a VETROelite en su nueva etapa", declaró Nicola Feletto. "Esta empresa cuenta con un legado que nos enorgullece, una cultura sólida y un equipo increíblemente talentoso. Espero seguir construyendo sobre los cimientos que creó mi padre, Daniele, para seguir brindando un servicio excepcional a nuestros clientes y liderar la empresa hacia un mayor éxito".

Daniele Feletto fundó VETROelite en 1994, liderando la empresa con integridad, pasión y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Bajo su liderazgo, VETROelite se convirtió en un socio de confianza para marcas prémium de todo el mundo.

Acerca de TricorBraun

Fundada en 1902, TricorBraun es líder mundial en embalaje. Aprovechamos nuestra escala, alcance integral y experiencia inigualable para resolver los complejos problemas de embalaje de nuestros clientes y ayudarles a triunfar en el mercado. TricorBraun está compuesta por más de 2000 profesionales del embalaje que operan en más de 100 ubicaciones en América, Europa, Asia y Australia.

Acerca de VETROelite

Fundada en el año 1994, VETROelite es una empresa especializada en el diseño y la distribución de envases de vidrio de alta gama. Ofrece una amplia gama de envases de vidrio, que incluye botellas, garrafas, frascos y tarros, para los sectores de bebidas espirituosas, alimentación gourmet, cosmética, perfumería y fragancias para el hogar. VETROelite acompaña a sus clientes durante todo el proceso de desarrollo de envases, brindándoles experiencia en diseño, opciones de producción flexibles y capacidad de distribución global. VETROelite forma parte de TricorBraun, líder mundial en envases.

