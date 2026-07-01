Las VI Jornadas Científicas JMA 2026 convierten a Valencia en un referente de la cirugía ginecológica

El Dr. Enrique Tormo, Tono Franco y Mª José Mainar - Equipo Juana Crespo

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 01 de julio 2026.- Presididas por el doctor Javier Magriñá y organizadas por Equipo Juana Crespo, las jornadas reunieron a algunos de los mayores referentes nacionales para compartir los últimos avances en cirugía ginecológica, reproducción, obstetricia e innovación. Uno de los momentos más inspiradores llegó con la intervención de la doctora Juana Crespo, que abordó uno de los mayores desafíos de la medicina: qué hacer cuando no existen precedentes y cuando la evidencia científica todavía no ofrece respuestas

Valencia ha acogido este fin de semana las VI Jornadas Científicas JMA 2026 sobre Cirugías Ginecológicas, un encuentro que ha reunido a especialistas de toda España con un objetivo común: seguir avanzando en una ginecología cada vez más precisa, innovadora y centrada en las pacientes.



Presididas por el doctor Javier Magriñá y organizadas por Equipo Juana Crespo, a través del doctor Enrique Tormo, las jornadas han vuelto a convertirse en un espacio de referencia para actualizar conocimientos, compartir experiencia clínica y debatir sobre los retos presentes y futuros de la especialidad, desde la cirugía mínimamente invasiva hasta el papel que desempeñarán la inteligencia artificial y la genética en la medicina del futuro.



Las Jornadas arrancaban el viernes 26 de junio a las 10 de la mañana y contaron con el apoyo institucional de Mª José Mainar de Cámara Valencia y Tono Franco de Fundación Visit Valencia. En sus respectivas intervenciones destacaron el alto nivel del sector sanitario público y privado de toda la Comunidad Valenciana y el lugar destacado que Valencia está ocupando en Europa como ciudad destino capaz de atraer congresos científicos de primer nivel.



Durante dos intensas jornadas, los asistentes participaron en diferentes mesas dedicadas a la oncología ginecológica, la ginecología general, la reproducción y la obstetricia de alta complejidad, así como a la formación, la investigación y la innovación, generando un ambiente de intercambio científico que se mantuvo tanto dentro como fuera de las salas de ponencias.



Uno de los grandes privilegios del encuentro fue poder escuchar al doctor Javier Magriñá, cuya presencia en Valencia fue uno de los momentos más especiales del programa. Considerado maestro y referente para varias generaciones de ginecólogos, compartió no solo su amplísima experiencia profesional, sino también valiosos consejos dirigidos a muchos de los especialistas que hoy continúan su legado. Su intervención recordó que la excelencia médica siempre debe ir acompañada de humanidad, rigor y vocación docente.



Entre las principales novedades presentadas durante esta cita médica se encontraron la presentación de la Oncomenoguía, un exhaustivo documento de trabajo para profesionales que cuenta con el consenso y el reconocimiento de las diferentes sociedades científicas para abarcar un tema hasta ahora muy descuidado como es el manejo de la menopausia en las mujeres con tratamiento oncológico en cualquier de sus edades. Un trabajo liderado por el Dr. Pluvio Coronado.



También generó un intenso debate la exposición de la doctora María José Núñez sobre el manejo ginecológico holístico de la paciente transgénero, una visión integradora que puso sobre la mesa nuevos retos asistenciales y sobre todo, puso de manifiesto una realidad a la que cada vez más los profesionales sanitarios han de dar respuesta pero que apenas tiene hueco durante la formación académica.



La endometriosis, las consecuencias que la ejecución de una cirugía oncológica puede tener en la supervivencia de la paciente o las diferentes técnicas quirúrgicas estuvieron también presentes de la mano de destacados especialistas a nivel nacional.



Uno de los momentos más inspiradores llegó con la intervención de la doctora Juana Crespo, que abordó uno de los mayores desafíos de la medicina: qué hacer cuando no existen precedentes, cuando la evidencia científica todavía no ofrece respuestas y es necesario combinar conocimiento, investigación y experiencia clínica para encontrar soluciones. Una exposición brillante que reflejó años de estudio, dedicación y compromiso con la investigación y que dejó patente cuál ha sido siempre su prioridad: conseguir que cada madre pueda tener a su bebé y que ambos estén bien. Un objetivo que guía su trabajo diario y que la convierte en un referente para toda la profesión.



Por su parte, el doctor Enrique Tormo, anfitrión de las jornadas por parte de Equipo Juana Crespo, centró su intervención en cómo pequeños cambios en la interpretación de la resonancia magnética han supuesto grandes avances en los resultados quirúrgicos y reproductivos de las pacientes, poniendo de manifiesto la importancia del diagnóstico de precisión en la medicina reproductiva actual.



Con esta sexta edición, las Jornadas Científicas JMA consolidan un modelo de encuentro basado en el intercambio de conocimiento, la excelencia científica y el compromiso con una medicina que no deja de evolucionar. Un fin de semana de aprendizaje, debate y colaboración que volvió a demostrar que compartir experiencia entre profesionales es la mejor herramienta para seguir ofreciendo a las pacientes una atención de la máxima calidad.





Emisor: Equipo Juan Crespo

Nombre contacto: Silvia García

Descripción contacto: Equipo Juana Crespo

Teléfono de contacto: 651930205



