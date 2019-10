COMUNICADO: Vía abierta para que el socio tailandés del hotel Peninsula Bangkok rescinda el contrato de gestión del grupo Peninsula

Publicado 31/10/2019 9:02:50 CET

El tribunal abre la vía para que el socio tailandés del hotel Peninsula Bangkok rescinda el contrato de gestión del grupo Peninsula con la propiedad de lujo en la ribera del río

El socio tailandés cita 20 años de operaciones del grupo Peninsula durante los cuales no han podido repartir ningún beneficio a los accionistas del hotel.

BANGKOK, 31 de octubre de 2019 /PRNewswire/ - Un tribunal tailandés ha abierto la vía para que los socios tailandeses de la lujosa Peninsula Bangkok en la ribera del río comiencen el proceso para rescindir el antiguo contrato de gestión hotelera de la propiedad con el grupo Peninsula. El tribunal dictaminó que existe un conflicto de intereses grave y material en las dos partes accionistas de Hongkong and Shanghai Hotels, Limited, a través de varias compañías filiales, tanto la propiedad del hotel como la compañía de gestión del hotel, y que permite al grupo Peninsula "crear una red de conexiones entre sus negocios para mantener los beneficios monetarios y las ganancias exclusivamente dentro de su grupo". [Tribunal Civil de Thonburi, Caso n. º PorNor 107/2562]

Hongkong y Shanghai Hotels, Limited, a través de una compañía filial, posee el 50 % del hotel Peninsula Bangkok, y la familia Phataraprasit posee el otro 50 %.

El Sr. Pradit Phataraprasit, quien representa a la familia Phataraprasit y es el Director Ejecutivo de la compañía Winvestment Ltd. de la familia Phataraprasit, afirmó: "Durante la concesión de más de 20 años del grupo Península, como compañía de gestión hotelera no ha sido capaz de devolver ninguna ganancia a los accionistas del hotel".

"Creemos que es razonable que ahora solicitemos que se rescinda su contrato de gestión y, por ende, también resolvamos un evidente conflicto de intereses. El tribunal acordó que es ilegal que el grupo Península bloquee nuestra acción".

El Peninsula Bangkok se inauguró en 1998 directamente frente al legendario hotel Mandarin Oriental de Bangkok, en el río Chao Phraya y en una de las propiedades ribereñas más valiosas de Bangkok. El establecimiento ribereño de 37 pisos cuenta con 370 habitaciones y suites, y cuatro restaurantes.

Según el Sr. Phataraprasit, resultaba imposible rescindir el contrato de gestión del grupo Peninsula con una "charla normal en la sala de juntas" porque el grupo Peninsula también es accionista del 50 % del hotel con una mayoría de votos en el consejo.

"Tienen una doble posición como compañía administradora que opera el hotel, además de ser el accionista controlador encargado de hacer que la compañía de administradora ofrezca un rendimiento positivo". Evitan que se tomen medidas contra su propia empresa de gestión e insisten en que no tienen un bajo rendimiento ", afirmó.

Hongkong and Shanghai Hotels, Ltd. ha apelado el fallo y dice que "a pesar de este mercado difícil, el rendimiento de Peninsula Bangkok ha funcionado con solidez bien en su espacio competitivo..." A través de un comunicado, Hongkong y Shanghai Hotels, Ltd. han dicho que "el rendimiento financiero del hotel se ha visto afectado por las incertidumbres políticas y un difícil mercado de hoteles de lujo en Bangkok", pero que el grupo tiene "una filosofía de inversión a largo plazo..."

La familia Phataraprasit es propietaria de uno de los grupos minoristas y de desarrollo minorista más grandes de Tailandia, que cuenta con el icónico Siam Paragon entre sus propiedades, además de ser propietaria de las mayores plataformas de comercio de frutas y verduras frescas del país.

