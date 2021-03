- Via adquiere Remix para crear la primera solución completa de TransitTech para ciudades y agencias de tránsito

La adquisición reúne a dos líderes de categoría para establecer una plataforma tecnológica completa que impulse un transporte equitativo, accesible y eficiente para las comunidades de todo el mundo.

NUEVA YORK, 10 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Via [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3091159-1&h=415841143&u=...], el líder de TransitTech, anunció hoy que ha adquirido Remix, la principal plataforma de cartografía colaborativa para la planificación y toma de decisiones del transporte. La adquisición reúne soluciones tecnológicas de clase mundial para apoyar plenamente a la comunidad de transporte en la planificación multimodal, programación y operación bajo demanda y transporte de rutas fijas, paratránsito y autobuses escolares.

https://mma.prnewswire.com/media/1453082/Via_Remix_Deploymen... [https://mma.prnewswire.com/media/1453082/Via_Remix_Deploymen...]

Remix fue fundada en 2014 en San Francisco, CA como una plataforma de planificación de tránsito de base y fácil de usar. La compañía obtuvo inversiones de Sequoia, Y Combinator y Energy Impact Partners para expandir y proporcionar rápidamente tecnología colaborativa para planificar el transporte público, gestionar la movilidad compartida y diseñar redes callejeras más seguras. Hoy en día, Remix trabaja con más de 350 gobiernos locales en 22 países de los cinco continentes y se utiliza para diseñar cientos de sistemas de transporte urbano, mejorando la vida de más de 240 millones de personas en todo el mundo.

Via es pionera en la categoría TransitTech al proporcionar la infraestructura digital para sistemas de movilidad pública, optimizando redes de lanzaderas dinámicas, autobuses, vehículos accesibles para sillas de ruedas, autobuses escolares y vehículos autónomos para satisfacer las necesidades de las grandes ciudades y comunidades más pequeñas de todo el mundo. La compañía trabaja con más de 200 socios en 24 países para proporcionar soluciones de tránsito eficientes, accesibles y rentables. Esta adquisición reúne capacidades complementarias para ayudar a los equipos de planificación, innovación y operaciones del transporte a responder a las demandas cambiantes, a menudo en tiempo real. Juntos, Via y Remix pueden ayudar a las ciudades y agencias a utilizar la tecnología para ser flexibles, resilientes y receptivas.

"Siempre hemos tenido el producto Remix en el más alto aspecto, y estamos encantados de trabajar con Tiffany, Dan y su excepcional equipo", dijeron los cofundadores de Via Daniel Ramot y Oren Shoval. "Compartimos una visión para trabajar junto a nuestros socios para crear sistemas de tránsito que sean equitativos, accesibles y eficientes tanto para los conductores como para las ciudades. Juntos, tenemos ambiciosos planes para invertir y ampliar la suite de productos Remix para ofrecer capacidades mejoradas para planificación y programación y operaciones de autobuses."

El consejero delegado y cofundador de Remix, Tiffany Chu, dijo, "La misión de Remix es crear ciudades más habitables ampliando el acceso dentro de ellas. Estamos entusiasmados de unir fuerzas con Via, una empresa igualmente enfocada en aumentar el acceso mejorando las opciones de transporte disponibles para las comunidades, y empoderando a las ciudades con la mejor tecnología de su clase para la toma de decisiones basada en datos. La adquisición marca una nueva era para nuestros clientes, socios y equipo."

La adquisición representa un hito importante para la comunidad de transporte, reuniendo capacidades clave que proporcionan a las ciudades y agencias un conjunto flexible de soluciones TransitTech para satisfacer sus necesidades cambiantes.

Acerca de Via:Fundada en 2012, Via [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3091159-1&h=415841143&u=...] fue pionera en la categoría TransitTech mediante el uso de nuevas tecnologías para impulsar los sistemas de movilidad pública, optimizando redes de lanzaderas dinámicas, autobuses, vehículos accesibles para sillas de ruedas, autobuses escolares y vehículos autónomos en todo el mundo. Construyendo la red de transporte más eficiente, equitativa y sostenible del mundo para todos los pasajeros, incluidos aquellos con movilidad limitada, aquellos sin teléfonos inteligentes y poblaciones no bancarizadas, Via trabaja con sus socios para reducir el coste del transporte público y proporcionar opciones accesibles que rivalicen con la comodidad de un coche personal con un impacto ambiental mucho menor. En la intersección del transporte y la tecnología, Via es un líder visionario del mercado que combina la innovación de software con el diseño de servicios sofisticados y la experiencia operativa para mejorar fundamentalmente la forma en que se mueve el mundo, con más de 200 socios globales en los cinco continentes, y contando.

https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg]

Photo -- https://mma.prnewswire.com/media/1453082/Via_Remix_Deploymen... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3091159-1&h=183995092&u=...]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3091159-1&h=1719095453&u...]

