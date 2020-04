COMUNICADO: Via anuncia ronda de financiamiento Serie E para ampliar el acceso a una movilidad pública eficiente, sustentable y equi

John Elkann, presidente y director general de EXOR, es el principal inversionista de la ronda de financiamiento: "Nunca ha sido tan importante trabajar por un futuro innovador y sustentable".

NUEVA YORK, 31 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Via, la compañía que proporciona infraestructura digital para potenciar la movilidad pública en las ciudades del mundo, anunció hoy una ronda de financiamiento Serie E con EXOR encabezando la lista de capitalistas. Este financiamiento valúa la compañía en $2.250 millones y permitirá a Via avanzar en su visión de movilidad pública eficiente, accesible y equitativa.

La tecnología de Via potencia la siguiente generación de transporte público y ayuda a las ciudades a trascender un sistema de rutas y horarios rígidos, pasando a una red totalmente dinámica. El algoritmo de Via combina con eficacia y en tiempo real a numerosos pasajeros o paquetes que van en la misma dirección, reduciendo significativamente la congestión urbana y las emisiones, al tiempo que brinda un servicio de movilidad de alta calidad y bajo costo. Via está disponible en más de 70 ciudades de 20 países, crece rápidamente y se perfila como el proveedor de soluciones tecnológicas de movilidad pública con liderazgo mundial. A la fecha, la plataforma de Via ha concretado más de 70 millones de desplazamientos en el planeta. Su éxito ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con sus más de 100 socios en distintas municipalidades, agencias de transporte público, operadoras de transportes, grandes corporaciones, colegios y universidades para optimizar sus sistemas de traslados.

Via capitaliza sus profundos conocimientos de las redes de tránsito, su capacidad de brindar transporte eficiente bajo demanda y preprogramado, y su plataforma altamente modular para apoyar de forma activa a las ciudades en estos tiempos de crisis, ayudando a sus socios a proporcionar el desplazamiento de bienes de emergencia y personal clave. Los servicios de emergencia de Via y su pericia en optimización de redes de tránsito se aprovechan en lugares tan diversos del mundo como Berlín, Ohio y Malta para dar asistencia a las comunidades afectadas por la COVID-19.

Al frente del financiamiento Serie E de Via se encuentra EXOR, que invertirá $200 millones en la compañía; Noam Ohana, director de EXOR Seeds, la rama de inversión en etapa temprana de EXOR, formará parte de la junta directiva de Via. Los nuevos inversionistas Shell, Macquarie Capital y Mori Building también participaron en la ronda, al igual que los inversionistas previos Pitango, 83North, Hearst Ventures, Ervington Investments, Planven Ventures, Broadscale Group, y RiverPark Ventures.

Los cofundadores de Via, Oren Shoval y Daniel Ramot, dijeron: "Es un honor asociarnos con John, Noam y el equipo de EXOR para ayudar a las ciudades a brindar a sus habitantes un transporte accesible, asequible e inocuo al medio ambiente. En estos difíciles tiempos, valoramos especialmente el compromiso de EXOR conla visión de Via: un sistema de movilidad pública que sea dinámico, basado en datos y capaz de ofrecer un transporte más rentable y equitativo a las comunidades de todo el globo. Durante la actual emergencia, nos llena de orgullo llevar nuestra tecnología y pericia operativa a la importancia de ayudar a las ciudades a optimizar las redes de tránsito, trasladar a los trabajadores esenciales y entregar bienes y servicios a quienes más los necesitan".

En cuanto a la inversión, John Elkann, presidente y director general de EXOR, comentó: "Ante este singular desafío es más importante que nunca trabajar decididamente por un futuro innovador y sustentable, más allá de estos días difíciles. Asociarnos con Daniel, Oren y su extraordinario equipo en apoyo al desarrollo de su potente tecnología para solucionar problemas confirma nuestro sólido y positivo compromiso con ellos, y subraya la continua dedicación de EXOR a la tarea de desarrollar grandes compañías para un mejor mañana".

Acerca de ViaVia está redefiniendo la manera en que el mundo se mueve y pasa de un sistema de rígidas rutas y horarios a redes totalmente dinámicas. La app móvil de Via enlaza a numerosos pasajeros que van en la misma dirección, facilitándoles compartir sin problemas un vehículo de la mayor calidad. Lanzada inicialmente en la ciudad de Nueva York en 2013, la tecnología de Via ahora se encuentra en todo el planeta, incluida Europa como ViaVan [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2764111-1&h=1048498946&u...]. Hoy, Via y ViaVan se asocian con más de 100 agencias de transporte público, operadoras privadas de tránsito, flotillas de taxis, empresas privadas, distritos escolares y universidades para integrar de forma impecable la infraestructura del transporte con la movilidad de vanguardia. Más información en ridewithvia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2764111-1&h=2880289841&u...].

Acerca de ExorEXOR es una de las mayores sociedades tenedoras diversificadas de Europa, bajo control de la familia Agnelli. Durante más de un siglo, EXOR ha concretado exitosas inversiones y desarrollado grandes compañías en todo el globo con una cultura que combina el espíritu empresarial y la disciplina fiscal. Con un valor neto en activos que rondaba los $26.000 millones al 31 de diciembre de 2019, su cartera está principalmente conformada por compañías donde EXOR es el principal accionista: PartnerRe, Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles, CNH Industrial, Juventus FC y The Economist Group.

