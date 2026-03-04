(Información remitida por la empresa firmante)

- VIA Labs anuncia la disponibilidad de controladores de concentrador USB 5Gbps y 10 Gbps de grado industrial en Embedded World 2026

NUREMBERG, Alemania, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- VIA Labs, Inc. (VLI), proveedor líder de controladores USB4, DisplayPort, SuperSpeed USB, USB 2.0 y USB Power Delivery, anunció hoy en Embedded World 2026 la expansión de su portafolio industrial con el lanzamiento de los controladores de concentrador VL819i USB 5Gbps y VL822i USB 10Gbps. Tras el exitoso lanzamiento de sus concentradores USB 2.0 VL122i STT y VL123i MTT de grado industrial a principios de este año, este último lanzamiento ofrece a los socios industriales aplicaciones de alta fiabilidad y alto ancho de banda, como visión artificial, periféricos de alto rendimiento, pantallas, adquisición de datos, almacenamiento y conectividad general. Los asistentes podrán obtener más información sobre los productos de silicio para controladores de VLI durante Embedded World 2026, del 10 al 12 de marzo, en el stand 3-396 del pabellón 3 del Centro de Exposiciones de Núremberg.

Los controladores de concentrador de grado industrial de VIA Labs están diseñados para un funcionamiento estable y fiable en entornos con temperaturas extendidas de -40°C a +85°C, y ofrecen una integridad de señal mejorada y un diseño de bajo consumo. Son ideales para sistemas embebidos, servidores, PC industriales, terminales inteligentes para comercios y más.

Los concentradores USB VL822i y VL819i vienen en dos configuraciones. La versión estándar Q7 utiliza un encapsulado QFN76 de 9x9 mm y está optimizada para puertos USB-A de bajada. La versión Q8 utiliza un encapsulado QFN88 de 10x10 mm y está optimizada para USB-C, integrando multiplexores para los puertos de subida y dos de bajada. VL822i y VL819i comparten el mismo encapsulado y asignación de pines, lo que permite a los desarrolladores abordar diferentes niveles de rendimiento sin necesidad de múltiples diseños de hardware. Para simplificar la integración, ambos controladores de concentrador ofrecen compatibilidad pin a pin (P2P) y con lista de materiales (BOM).

"Si bien los puntos finales de cada dispositivo pueden no requerir un ancho de banda de 10 Gbps, nuestro controlador de concentrador USB VL822i de 10 Gbps aprovecha la compatibilidad con transacciones de entrada múltiple para superar las limitaciones de la programación básica por turnos de los concentradores USB 5Gbps", afirmó Eric WH Cheng, gerente de producto de VIA Labs, Inc. "Al combinarse con un host USB 10Gbps, el VL822i puede intercalar solicitudes y gestionar múltiples transacciones simultáneas. Esto ayuda a reducir la latencia del sistema, mejorando el rendimiento y la capacidad de respuesta cuando se utilizan varios dispositivos USB 5Gbps".

VIA Labs en Embedded World 2026Expositor de VIA Labs: pabellón 3, expositor nº 3-396Fecha: 10-12 de marzo de 2026Localización: Exhibition Centre Nuremberg, Alemania

Disponibilidad del productoPara consultas sobre muestras, comuníquese con su representante de ventas local de VIA Labs o envíe un correo electrónico a sales@via-labs.com .

Detalles del productoVL822i/VL819i – https://www.via-labs.com/product_show.php?id=99 VL122i – https://www.via-labs.com/product_show.php?id=126 VL123i – https://www.via-labs.com/product_show.php?id=128

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923116/VL822i_board1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/via-labs-anuncia-la-disponibilidad-de-controladores-de-concentrador-usb-5gbps-y-10-gbps-302701786.html