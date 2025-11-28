ViaBTC dona 3 millones de dólares de Hong Kong para la reconstrucción comunitaria en el Tribunal Wang Fuk

(Información remitida por la empresa firmante)

- ViaBTC dona 3 millones de dólares de Hong Kong para apoyar la ayuda a los damnificados del incendio y la reconstrucción comunitaria en el Tribunal Wang Fuk de Tai Po

HONG KONG, 28 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- ViaBTC anunció una donación de 3 millones de dólares de Hong Kong al Gobierno de la RAE de Hong Kong para ayudar en la emergencia y la reconstrucción comunitaria tras el incendio en el Tribunal Wang Fuk de Tai Po. La contribución busca ayudar a los residentes afectados a restablecer su vida normal lo antes posible.

El fundador y consejero delegado de ViaBTC, Haipo Yang, expresó su profundo pesar por la tragedia y afirmó: "Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las víctimas y rendimos el mayor respeto a los bomberos y al personal de rescate que valientemente estuvieron en primera línea".

Enfatizó que ViaBTC supervisará de cerca los esfuerzos de recuperación y sigue comprometido a colaborar con todas las partes para ayudar a los residentes a reconstruir sus hogares y superar los desafíos futuros.

Acerca de ViaBTC

Fundada en 2016, ViaBTC es un grupo de minería global de primer nivel y una innovadora plataforma blockchain en la que confían más de 1,7 millones de usuarios en todo el mundo. Actualmente, se encuentra entre los tres principales pools de minería a nivel mundial para BTC, BCH, LTC, DOGE y KAS, y presta servicios a una diversa comunidad internacional de mineros.

