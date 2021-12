ViacomCBS y CJ ENM anuncian una asociación estratégica mundial

Un acuerdo integral para ofrecer entretenimiento de primera clase en todas las plataformas de streaming

Paramount+ se estrena en Asia como paquete exclusivo con TVING en 2022

NUEVA YORK y SEUL, Corea, 7 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- ViacomCBS (NASDAQ: VIACA, VIAC) y CJ ENM han anunciado hoy una nueva asociación estratégica que llevará el entretenimiento de primera calidad a las audiencias de todo el mundo con un amplio acuerdo global que incluye la coproducción de series y películas originales, la licencia de contenidos y la distribución a través de los principales servicios de streaming de ViacomCBS y CJ ENM.

Paramount+ también debutará en Corea del Sur en 2022 como un paquete exclusivo con TVING, el servicio de streaming de CJ ENM, marcando su primera entrada en el mercado asiático.

"El entretenimiento coreano se ha convertido en un gigante cultural con una demanda sin precedentes, y CJ ENM está detrás de algunos de los mayores éxitos internacionales que trascienden las fronteras, incluyendo la película ganadora del Premio de la Academia Parasite", dijo Dan Cohen, Presidente del Grupo de Distribución Global de ViacomCBS. "Estamos encantados de asociarnos con CJ ENM para ofrecer contenidos de primera clase que cautivarán a nuestras audiencias colectivas, ampliarán nuestra huella intercontinental y acelerarán el crecimiento de nuestros servicios de streaming con esta poderosa colaboración."

ViacomCBS y CJ ENM aprovecharán su alcance global combinado, sus capacidades de producción, su propiedad intelectual de renombre mundial y su marca de éxito para ofrecer oportunidades clave de sinergia en ambas empresas:

Paramount Television Studios y CJ ENM/Studio Dragon desarrollarán y coproducirán conjuntamente series de guiones en inglés basadas en los títulos de CJ ENM/Studio Dragon para su exhibición en Paramount+.

ViacomCBS y CJ ENM desarrollarán y financiarán conjuntamente películas para su estreno en salas y en streaming con el plan de distribuir una película en salas al año en varios territorios.

ViacomCBS y TVING financiarán conjuntamente nuevas series coreanas para la distribución global en Paramount+.

Paramount+ concederá licencias de series en coreano de la profunda biblioteca de propiedad intelectual de CJ ENM.

Pluto TV, el servicio gratuito de televisión por streaming (FAST) número 1 en América, lanzará el 14 de diciembre un canal dedicado a la marca CJ ENM con contenido K para el público estadounidense.

"CJ ENM se está convirtiendo en una compañía de entretenimiento líder a nivel mundial, de acuerdo con la visión del presidente Lee Jay-Hyun de expandir la presencia de CJ a nivel global", dijo Kang Ho-Sung, consejero delegado de CJ ENM. "La amplia biblioteca de propiedad intelectual original de CJ ENM creará sinergias con las capacidades de producción y los canales de distribución de ViacomCBS para desarrollar un contenido global de gran éxito".

"Estamos centrados en la rápida expansión de Paramount+ en los mercados de todo el mundo", dijo Raffaele Annecchino, presidente y consejero delegado de ViacomCBS Networks International. Nuestra asociación estratégica con TVING nos permite acelerar el crecimiento de suscriptores de Paramount+, a la vez que llevamos más contenido premium a las audiencias de este importante mercado."

No se han revelado otros términos de los acuerdos.

ACERCA DE VIACOMCBS

ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA) es una empresa líder mundial de medios de comunicación y entretenimiento que crea contenidos y experiencias de primera calidad para el público de todo el mundo. Impulsada por marcas icónicas de consumo, su cartera incluye CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV y Simon & Schuster, entre otras.

Para más información sobre ViacomCBS, visite www.viacomcbs.com

ACERCA DE CJ ENM

CJ ENM es una empresa líder de entretenimiento originaria de Corea. Desde 1995, la empresa se dedica a una amplia gama de negocios en todo el espectro de la industria, incluidos contenidos de los medios de comunicación, música, cine, artes escénicas y animación, proporcionando su contenido original de primera clase a diversas plataformas de medios. CJ ENM ha creado, producido y distribuido contenidos aclamados en todo el mundo, como la película ganadora de CannesParasite, el musical ganador del premio Tony Kinky Boots, los éxitos de taquilla coreanos Roaring Currents, Extreme Job, Ode to My Father, junto con series de televisión tan solicitadas como Mr. Sunshine, Guardian: The Lonely and Great God, Grandpas over Flowers, I Can See Your Voice y otras. Para ofrecer las mejores experiencias de cultura K en todo el mundo, CJ ENM presenta KCON, la mayor convención y festival de cultura K del mundo que celebra el Hallyu y los Mnet Asian Music Awards (MAMA), los mayores premios musicales de Asia. Con oficinas regionales en Asia, Europa y Estados Unidos, CJ ENM emplea actualmente a más de 3.600 personas. Para más información, visite: http://www.cjenm.com

