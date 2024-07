Viajar ahora a Portugal en un vehículo eléctrico será mucho más fácil y seguro gracias a Zunder

(Información remitida por la empresa firmante)

Con la App de Zunder, y con la nueva eZCard, se podrá cargar en toda la red de estaciones eléctricas de Portugal, sin necesidad de hacer nada, ni de descargarse otras aplicaciones. Zunder no solo permite cargar en toda la red ibérica, también está iniciando el despliegue de estaciones propias en Portugal, para impulsar la movilidad eléctrica. Se podrá viajar por la península ibérica con la App de Zunder o con la nueva eZCard, activando miles de cargadores gracias a la interoperabilidad

Palencia, 11 de julio de 2024.- Gracias a Zunder, los usuarios de vehículo eléctrico ya podrán viajar sin problemas por Portugal sin necesidad de descargarse nuevas aplicaciones, o de comprar tarjetas de pago para su uso exclusivo en la red de carga portuguesa. Ahora, con la app de Zunder será mucho más fácil y sencillo recorrer toda la península ibérica y Europa utilizando una única aplicación y la forma de pago seleccionada, reduciendo los inconvenientes que suponen desconocer los sistemas utilizados en otros países. Además, también se podrá utilizar la nueva eZCard en toda la red de estaciones de Portugal, que permite cargar el vehículo eléctrico de forma cómoda, directa y segura, tan solo acercando la tarjeta al lector del cargador, sin Apps. En Zunder, facilitan la movilidad eléctrica.



En Portugal, todos los cargadores públicos del país están gestionados a través de una única plataforma, denominada Mobi.e. Esta situación hace que los conductores que visitan el país, que no conocen el sistema y no disponen de las aplicaciones o las formas de pago autorizadas para usar en la red portuguesa, se vean obligados a cambiar sus procedimientos de carga y de pago habituales, lo que puede provocar problemas o, simplemente, hacer la experiencia de recarga menos ágil para el usuario. Gracias a la incorporación de la App de Zunder al sistema Mobi.e, los usuarios tendrán acceso a todos los cargadores de acceso público de Portugal sin necesidad de cambiar su proceso habitual de carga con la App de Zunder o la eZCard.



¿Qué ventajas ofrece utilizar la App de Zunder en Portugal?

Hasta ahora, el modelo portugués obligaba a los usuarios de vehículo eléctrico a descargarse nuevas aplicaciones a las que venían utilizando en España, lo que exigía darse de alta con nuevos perfiles e incorporar nuevos medios de pago en apps, solo para viajar por el país luso. O solicitar, con tiempo suficiente, medios de pago más tradicionales, como tarjetas de pago específicas para determinados operadores de Portugal. Inconvenientes que podrían causar problemas y errores en los procesos de carga para los usuarios no conocedores del sistema.

Ahora, con Zunder, los conductores de vehículo eléctrico que viajen a Portugal, o a otros países de Europa, ya no tendrán que cambiar su forma de cargar, disfrutando, entre otras, de las siguientes ventajas:



• Con la app de Zunder se podrá acceder a la red europea de carga, incluido Portugal. Ya no será necesario bajarse otras aplicaciones. Con una sola app, se accede a toda la red de estaciones de carga en Portugal, y vigilar los pagos de forma sencilla. Para más info en https://www.zunder.com/app-landing

• Usar los medios de pago de forma más cómoda y segura. Con la App de Zunder no se tiene que hacer nada, tan solo utilizarla como en España. Sencillo.

• Con la eZCard mejorará la experiencia de carga: la tarjeta eZCard permite cargar el vehículo sin necesidad de llevar decenas de apps, y es compatible con la red Zunder y con otras miles de estaciones disponibles en toda Europa. Y no hará falta que se lleve la aplicación, o el móvil. Llegar, cargar, y listo.

• Más seguridad en el uso de los sistemas de pago: Con Zunder, la información de cargas y sistemas de pago estarán protegidos siempre. Y si se utiliza la eZCard se recibirán alertas cada vez que se utilice*.



Zunder amplía su red y sus servicios a los usuarios de vehículo eléctrico en Europa

Zunder continúa la apertura de nuevas estaciones en Europa para ampliar la red de carga ultrarápida y mejorar la experiencia de moverse en vehículo eléctrico, con más de 700 puntos de carga operativos en la actualidad en España y Francia. Y gracias al reciente acuerdo de financiación con el Banco Santander, con la concesión de un crédito verde de 225 millones de euros, se consolida un plan de expansión internacional, que incluye la apertura de nuevas estaciones en Portugal, que se sumarán a las ya operativas en el país luso.



La red Zunder ha sido diseñada para mejorar y simplificar la experiencia de los clientes mediante la App Zunder, disponible en las App Stores, así como a través de Apple Car Play y Android Auto. También es accesible desde el Apple Watch, siguiendo el progreso de carga en tiempo real, o a través de los sistemas RFID, como el llavero o la nueva eZCard. Y también se puede realizar el pago mediante tarjeta bancaria y TPV.



*La tarjeta eZCard puede adquirirse a través de la App Zunder o en www.zunder.com/ezcard.









