Viajar a Alemania para vivir la Eurocopa 2024 puede costar hasta 1.000 euros por persona

Este domingo España jugará el partido de octavos de final de la Eurocopa, uno de los eventos deportivos más esperados del verano. Con la Selección Española clasificada y con la posibilidad de seguir pasando las eliminatorias, muchos aficionados se plantean la opción de viajar a Alemania para animar a la selección en esta recta final.

Madrid, 2 de julio de 2024.-Acudir a un partido de octavos de final de la Eurocopa puede ser un sueño para muchos, sin embargo, el gasto asociado a esta aventura se estima que es superior a los 1.000 € por persona, considerando el viaje desde Madrid, alojamiento y entradas. BRAVO, la solución definitiva para aquellas personas que quieren pagar sus deudas, pero no pueden, enfatiza la importancia de una adecuada gestión de este tipo de gastos, pues el 10% de los endeudados en España asocia su situación a un elevado gasto en ocio no esencial.

En un contexto donde los precios de los eventos deportivos está disparado y el llamado FOMO (Fear of Missing Out) invita a una toma de decisión impulsiva, el precio de las entradas en la fase de octavos de final puede ascender hasta los 500 € por persona, una cantidad que se multiplica a medida que buscamos para las eliminatorias más avanzadas. Por ejemplo, para una entrada para la final de la Eurocopa 2024 se encuentran precios que van desde los 95 € hasta los 1.000 €.

Incluso si se decide no asumir este gasto y viajar a Alemania para animar a la selección desde la fanzone, se tendrían que tener en cuenta los gastos en alojamiento y transporte que, en un verano donde los precios del turismo están experimentando una subida de entre el 11 y el 30% respecto al verano anterior, y teniendo en cuenta el factor última hora, son considerablemente elevados. Ahora mismo, conseguir un vuelo a Alemania podría costar aproximadamente 450 €, mientras que el alojamiento en Düsseldorf, donde se juegan muchos partidos, se encuentra con un precio medio de aproximadamente 370 €. Por su parte, si se busca alojamiento en Berlín para la final del campeonato, los precios oscilan los 200 €.

Asumir gastos imprevistos en verano

Este tipo de gastos imprevistos y adicionales, a pesar de ser asumibles para algunas economías, pueden desequilibrar el presupuesto familiar si no se planifican adecuadamente, llegando incluso a poder generar situaciones de sobreendeudamiento. Disfrutar de esta Eurocopa con una correcta planificación puede ayudar a evitar problemas económicos en el futuro.

Es crucial recordar que disfrutar de esta Eurocopa no debe suponer una carga financiera insostenible, para ello desde BRAVO recomiendan la elaboración de un presupuesto detallado con gastos e ingresos para tomar así una decisión informada. De acuerdo con los datos analizados por la plataforma, no contar con un presupuesto de gasto es una característica común del perfil del sobreendeudado, casi dos tercios de ellos no tienen un presupuesto de gasto organizado, sin embargo, el 73% de ellos creen que sería muy útil para de cara a gestionar mejor sus finanzas.

“La idea de acudir a un evento deportivo de este calado se presenta muy atractiva, sin embargo, es importante tomar decisiones consecuentes con nuestro presupuesto y capacidad de gasto. Muchas veces nos sentimos obligados a hacer estos grandes desembolsos por un sentimiento de presión social o emocional, o incluso por falsa sensación de prestigio o exclusividad por asistir a este tipo de eventos”, comentaba sobre este fenómeno Jorge Pedrosa, Gerente de Servicio al Cliente BRAVO en España.

