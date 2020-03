COMUNICADO: Viajea.travel desvela los destinos para viajar más baratos en tiempos de crisis

Definitivamente será una de las mayores crisis del siglo XXI. El brote no solo ataca a la salud, sino que ya hace estragos a la economía y en particular al turismo. Sin embargo, después de la tempestad llega la calma

La web viajea.travel especializada en ayudar a turistas y viajeros en todo el mundo, revela los destinos más baratos para viajar después de los años difíciles que se aproximan.



Esta web tiene un contacto directo con los principales proveedores y agencias de viaje. Tanto es así que las búsquedas en internet sobre esta temática han disminuido hasta un 60%, lo que hace indicar que el marco económico del sector turismo puede atravesar una de sus peores épocas.



Adicionalmente, ya es una realidad, más de 80% de las reservas de Booking han sido canceladas, solamente en Italia, país europeo más afectado por el brote, se prevé una estocada en el sector viajes de casi 8.000 millones de Euros



Pero no todas son malas noticias, muchas empresas como Globalia han empezado a preparar incentivos a sus clientes, como reservar sin gastos de cancelación, dar la posibilidad de formalizar reservas hasta el próximo 31 de marzo para viajar durante todo el año y sin gastos de cancelación. Contando también los vuelos cancelados por las aerolíneas por fuerza mayor, todo apunta que después de vencer al virus se espera un año con ofertas y precios de escándalo.



Pero… ¿Cuáles serían los destinos más baratos para viajar?



Desde viajea.travel afirman: “según su experiencia en este sector y con las previsiones de la evolución del brote, los mejores destinos para viajar tras el levantamiento de las restricciones serán”



- Bali (Indonesia). La isla más fotografiada el año pasado del mundo volverá a ser un destino top entre los más viajeros. Recorrer Bali en 15 días alimentará el alma.



- India. Para recorrer, de norte a oeste, empezando por su capital, Delhi, y terminando en Udaipur. Templos, cultura, tradiciones y mucho más. Es un destino económico y un país que no deja indiferente a nadie.



- Marrakech (Marruecos).



- Playa del Carmen (México). Donde posiblemente se encuentran las playas más bonitas del mundo. Agua cristalina, buena comida y el trato de los locales hacen de este destino un buen lugar para pasar unas vacaciones.



- Lviv (Ucrania). Le llaman la otra París, y su centro histórico es uno de los más grandes de Europa y patrimonio de la Unesco.



Aunque se abran fronteras y se permita desplazarse por la disminución del brote, antes de viajar la OMS pone a disposición de los ciudadanos una serie de recomendaciones y medidas a tener en cuenta. Destacan entre ellas:



- Aconseja no viajar a los colectivos más vulnerables de edad avanzada.



- Aconseja no viajar a personas patologías previas como con cardiopatías, hipertensión, asmáticas...



- Contratar un seguro de viaje



- Evitar viajar a zonas donde el virus no esté activo



- Especial atención a la higiene, las manos deberán ser lavadas frecuentemente.



