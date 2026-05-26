El viajero Mexicano de lujo encuentra en España y Portugal su destino refugio más emocional - Adriana Vilas

(Información remitida por la empresa firmante)

Adriana Vilas desde su Atelier de Viajes impulsa una nueva generación de experiencias privadas diseñadas para el viajero hispanohablante de alto poder adquisitivo en el año récord del turismo español.

MADRID, 26 de mayo — Mientras Europa vive uno de los momentos más sólidos de su turismo premium, un perfil de viajero comienza a ganar protagonismo silenciosamente: el latinoamericano de alto poder adquisitivo que busca experiencias privadas, sofisticadas y profundamente personalizadas en destinos culturales como España y Portugal.

No se trata únicamente de hoteles cinco estrellas o restaurantes Michelin. El nuevo lujo para este viajero está en el acceso, la autenticidad y la posibilidad de vivir Europa desde dentro.

En ese contexto surge Adriana Vilas Atelier de Viajes, firma especializada en el diseño de viajes privados de lujo por España, Portugal y Marruecos para clientes de México, Colombia, Uruguay, Puerto Rico y la comunidad hispanohablante de Estados Unidos.

Con base en Madrid y una red de colaboradores locales cuidadosamente seleccionados, la firma trabaja exclusivamente con itinerarios diseñados desde cero para cada cliente: experiencias culturales privadas, gastronomía de autor, hoteles boutique históricos, acceso exclusivo y rutas alejadas del turismo convencional.

“El lujo contemporáneo ya no se mide por la ostentación, sino por la capacidad de vivir experiencias imposibles de replicar”, afirma Adriana Vilas, fundadora de la firma. “Nuestros clientes no buscan simplemente viajar a Europa. Buscan sentir que forman parte de Europa por unos días”.

El auge del viajero mexicano premium en Europa

España recibió 97 millones de visitantes internacionales en 2025, su cifra más alta hasta la fecha. Dentro de ese crecimiento, el viajero procedente de México y de la comunidad hispana en Estados Unidos se ha convertido en uno de los perfiles de mayor gasto medio y permanencia en destino.

La conexión cultural y emocional con España juega un papel determinante. El idioma, la gastronomía, la arquitectura y la forma de vivir generan una familiaridad inmediata que transforma el viaje en una experiencia más íntima y significativa.

“Para el viajero latinoamericano sofisticado, España tiene algo único: la sensación de llegar a un lugar que le resulta familiar y nuevo al mismo tiempo”, explica Adriana Vilas. “Existe una conexión emocional difícil de encontrar en otros destinos europeos”.

Portugal completa esa narrativa con una propuesta de lujo más discreta y elegante —Lisboa, Oporto, el valle del Duero o el Algarve— mientras Marruecos aporta la experiencia sensorial y cultural de los riads históricos, el desierto y la tradición bereber.

El lujo como experiencia irrepetible

La filosofía de Adriana Vilas Atelier de Viajes se aleja deliberadamente del concepto tradicional de agencia turística.

La firma trabaja bajo un modelo de curaduría privada de experiencias: desde un almuerzo exclusivo en una finca vinícola centenaria en Andalucía hasta travesías privadas en velero por la costa gallega o propuestas diseñadas para momentos personales únicos, como celebraciones íntimas o pedidas de matrimonio.

Cada viaje se construye alrededor de la personalidad, ritmo y estilo de vida del cliente.

“El verdadero lujo hoy es el tiempo, la privacidad y la personalización”, señala Adriana Vilas. “Nuestros clientes valoran poder descubrir un destino sin prisas, con acceso privilegiado y acompañados por personas que realmente conocen el lugar”.

Un nuevo concepto de luxury travel en español

Aunque el mercado del lujo internacional ha crecido significativamente en los últimos años, la mayoría de las propuestas premium continúan orientadas al viajero anglosajón.

Adriana Vilas Atelier de Viajes nace precisamente para responder a un viajero hispanohablante que busca un nivel distinto de cercanía, comprensión cultural y diseño personalizado.

El perfil predominante de la firma incluye empresarios, ejecutivos, familias y mujeres viajeras de alto poder adquisitivo que priorizan la privacidad, el detalle y las experiencias auténticas por encima del lujo convencional.

Los mercados de mayor crecimiento actualmente son México —especialmente Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— y la comunidad hispanohablante de Estados Unidos.

Sobre Adriana Vilas Atelier de Viajes

Es una firma especializada en el diseño de viajes privados de lujo por España, Portugal y Marruecos para viajeros hispanohablantes de alto poder adquisitivo.

Fundada por Adriana Vilas y con sede en Madrid, la marca trabaja exclusivamente con experiencias personalizadas y acceso privado, ofreciendo un servicio integral que combina conocimiento profundo del destino, curaduría premium y acompañamiento personalizado antes y durante el viaje.

Emisor: Adriana Vilas

Datos de contacto:

Adriana Vilas

hola@adrianavilas.com

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