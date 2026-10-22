Viajes a la carta, veranos a la sombra y el gran reto de viajar: el informe NowNext 2026-2027 de Omio revela las seis pr

(Información remitida por la empresa firmante)

El 43% quiere viajar con más frecuencia, mientras los viajeros se plantean realizar viajes con múltiples paradas, planificar sus vacaciones teniendo en cuenta el calor y mejorar sus habilidades para organizar sus viajes.

BERLINA, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Omio, la plataforma líder en reservas de viajes multimodales, ha lanzado la tercera edición de su informe anual NowNext Travel Report, elaborado en colaboración con YouGov.

La demanda de viajes sigue siendo elevada, pero el panorama está cambiando a medida que los viajeros adaptan sus desplazamientos en respuesta a las presiones económicas, sus pasiones personales y las temperaturas extremas. El informe incluye el barómetro TRAVEL NOW, que analiza la situación actual de las tendencias identificadas el año pasado, mientras que TRAVEL NEXT explora seis tendencias emergentes sobre cómo los consumidores quieren personalizar sus vacaciones durante los próximos 12 meses.

YouGov encuestó a 8.505 adultos de Brasil, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos. El informe se basa en las respuestas de 7.357 participantes que contemplan, en mayor o menor medida, la posibilidad de viajar durante los próximos 12 meses.

TRAVEL NOW

AUMENTA EL DESEO DE VIAJAR (TRAVEL RISING): El 73% afirma que probablemente hará un viaje de vacaciones u ocio en los próximos 12 meses o que ya lo ha reservado, mientras que el 43 % quiere viajar con más frecuencia, frente al 32 % que dio una respuesta equivalente en 2025.

El 73% afirma que probablemente hará un viaje de vacaciones u ocio en los próximos 12 meses o que ya lo ha reservado, mientras que el 43 % quiere viajar con más frecuencia, frente al 32 % que dio una respuesta equivalente en 2025. CERCA Y LEJOS (HOME & AWAY): El 66 % prevé viajar dentro de su propio país, mientras que el 46 % espera visitar otro país del mismo continente.

El 66 % prevé viajar dentro de su propio país, mientras que el 46 % espera visitar otro país del mismo continente. ASIA GANA ATRACTIVO (ASIA APPEALS): Entre las regiones situadas fuera del continente de residencia de los encuestados, Asia ocupa el primer puesto, con un 18 %, frente al 13 % registrado en 2025.

Entre las regiones situadas fuera del continente de residencia de los encuestados, Asia ocupa el primer puesto, con un 18 %, frente al 13 % registrado en 2025. EL TURISTA CONSCIENTE (THE TACTFUL TOURIST): Durante los últimos dos años, la preocupación por la presión turística ha influido en las decisiones y los comportamientos de algunos viajeros. Entre los cambios señalados figuran viajar fuera de la temporada de mayor afluencia (22 %) e informarse sobre la opinión de la población local o las normas para visitantes (15 %).

Durante los últimos dos años, la preocupación por la presión turística ha influido en las decisiones y los comportamientos de algunos viajeros. Entre los cambios señalados figuran viajar fuera de la temporada de mayor afluencia (22 %) e informarse sobre la opinión de la población local o las normas para visitantes (15 %). UN MUNDO QUE GENERA INCERTIDUMBRE (WORLDWIDE WEARY): El 75 % afirma que los acontecimientos mundiales o las situaciones de inestabilidad influirán de alguna manera en la planificación de sus viajes. Más de un tercio (36 %) elegirá destinos que perciba como seguros y estables.

El 75 % afirma que los acontecimientos mundiales o las situaciones de inestabilidad influirán de alguna manera en la planificación de sus viajes. Más de un tercio (36 %) elegirá destinos que perciba como seguros y estables. EL DINERO IMPORTA (MONEY MATTERS): El 78 % prevé adoptar al menos una medida para controlar el gasto en viajes. Las principales son buscar mejores ofertas o planificar con mayor flexibilidad (32 %), viajar fuera de temporada alta (30 %) y organizar los viajes con más antelación (29 %).

El 78 % prevé adoptar al menos una medida para controlar el gasto en viajes. Las principales son buscar mejores ofertas o planificar con mayor flexibilidad (32 %), viajar fuera de temporada alta (30 %) y organizar los viajes con más antelación (29 %). VIAJAR A TODA COSTA (TRIP OR BUST): La Generación Z está más decidida que nunca a hacer realidad sus planes de viaje. El 34 % planifica con mayor antelación, frente al 23 % de los baby boomers, y el 26 % reduce otros gastos para poder viajar, frente al 16 % de los baby boomers.

TRAVEL NEXT

VIAJES A LA CARTA (PICK & MIX)Desde viajar en tren a otra ciudad hasta coger un ferry a una isla, los viajes con múltiples paradas permiten a los viajeros diseñar itinerarios a medida y aprovechar al máximo sus vacaciones. Durante los próximos 12 meses, el 48 % tiene previsto realizar o se plantea seriamente unas vacaciones con varios destinos dentro de un mismo país o región. Entre quienes ya han realizado, están planeando o se plantean seriamente este tipo de viaje, el 35 % afirma que permite disfrutar de unas vacaciones más variadas, memorables o especiales, mientras que el 31 % quiere conocer un país o una región en mayor profundidad. Aprovechar mejor el tiempo o el dinero resulta atractivo para el 30 %; el 27 % valora combinar lugares conocidos con otros menos turísticos, y otro 27 % quiere que los desplazamientos entre destinos formen parte de la experiencia.

VIAJAR PARA DESCONECTAR, RELAJARSE Y REPETIR (TRAVEL, RETREAT, RELAX, REPEAT)Mientras que algunos viajeros buscan aprovechar al máximo cada viaje, otros prefieren bajar el ritmo. En un mundo acelerado, volver a lugares conocidos y disfrutar de unas vacaciones menos exigentes ofrece un cambio de ritmo bienvenido. Al preguntarles qué tipos de vacaciones les resultan ahora más atractivas que hace unos años, el 30 % menciona volver a un destino conocido y otro 30 % señala los viajes dedicados principalmente al descanso. La comodidad también importa: el 25 % prefiere destinos a los que sea fácil llegar y en los que resulte sencillo desplazarse, mientras que para el 22 % ha ganado atractivo alojarse en un único lugar en vez de ir cambiando de destino. Para el 14 %, elegir un lugar previsible resulta ahora más atractivo.

VACACIONES PARA ESCAPAR DEL CALOR (SUMMER SHADE)Los viajes a destinos frescos (coolcations) pueden consistir en algo más que buscar lugares con temperaturas más bajas. Al preguntarles qué tendrían en cuenta al planificar futuras vacaciones o viajes de ocio durante periodos de calor, el 76 % seleccionó al menos una medida concreta para adaptarse a las altas temperaturas. Viajar en otro mes o en otra estación del año es la opción más mencionada (37 %), mientras que el 21 % se plantearía elegir un destino más fresco o situado a mayor altitud, o incluir una parada en un lugar con temperaturas más suaves. El calor también puede condicionar la organización del viaje: el 23 % se plantearía adaptar sus actividades a las horas más frescas del día, y el 29 % consideraría modificar los horarios, la ruta o el medio de transporte.

LOS FANS LLEGAN HASTA DONDE HAGA FALTA (FANS GO THE DISTANCE)Viajar para asistir a grandes eventos o disfrutar de aficiones no es algo nuevo, pero los sacrificios que los aficionados están dispuestos a hacer para conseguirlo resultan reveladores. Al preguntarles qué han hecho, se plantearían seriamente hacer o podrían considerar hacer para viajar motivados por una pasión, el 71 % señaló visitar un destino que de otro modo no habría considerado; el 64 %, gastar considerablemente más dinero; y el 61 %, aceptar un trayecto más largo o menos cómodo. Los sacrificios van más allá del desplazamiento: el 60 % señaló utilizar la mayor parte de sus días de vacaciones anuales; el 54 %, renunciar a otras vacaciones o posponerlas; y el 51 %, perderse o reorganizar una ocasión o un compromiso personal importante.

EN BUSCA DE CONEXIONES (IN SEARCH OF CONNECTIONS)Aunque dependemos de los teléfonos inteligentes más que nunca, compartir un trayecto todavía puede brindar oportunidades para conversar. Al viajar en tren, autobús, avión o ferry, el 78 % se muestra dispuesto, al menos en determinadas circunstancias, a interactuar con personas a las que no conoce, frente al 14 % que prefiere estar a su aire o con sus acompañantes habituales. Esta disposición adopta distintas formas: al 25 % le gusta conocer gente nueva; el 24 % agradece conversar sobre el viaje o el destino; y el 22 % disfruta de las conexiones inesperadas que surgen durante los desplazamientos.

EL GRAN RETO DE ORGANIZAR UN VIAJE (FINAL TRAVEL BOSS)Aunque estamos en 2026, la planificación de los viajes sigue planteando dificultades. Entre quienes realizaron durante los últimos dos años unas vacaciones o un viaje de ocio que implicara varias reservas, destinos o conexiones de transporte, el 68 % declaró haber experimentado al menos un problema relacionado con la planificación o la gestión del viaje. El 16 % afirmó que una sola persona acabó asumiendo la mayor parte de la planificación y de las gestiones del viaje, mientras que el 14 % tuvo que hacer un seguimiento de las reservas y los billetes repartidos entre diferentes correos electrónicos, aplicaciones o sitios web. Los viajeros también están mejorando sus preparativos mediante medidas prácticas y herramientas digitales: el 83 % suele adoptar al menos una medida para reducir el impacto de posibles imprevistos. Entre ellas figuran comprobar si hay interrupciones previstas del servicio, huelgas o fenómenos meteorológicos adversos (36 %); dejar más tiempo entre conexiones (30 %); y utilizar una aplicación de viajes para hacer un seguimiento del trayecto y recibir actualizaciones en tiempo real (23 %).

Naren Shaam, CEO de Omio, afirmó: Los viajeros buscan cada vez más anticiparse a los acontecimientos y organizar sus desplazamientos en función de sus propias prioridades, desde viajes con múltiples paradas hasta vacaciones más tranquilas en lugares conocidos, al tiempo que se preparan para adaptarse cuando los planes cambian. Nuestro objetivo es facilitar la gestión de una complejidad cada vez mayor y ofrecer a los consumidores más control, sin renunciar a las conexiones humanas espontáneas que hacen que los viajes sean verdaderamente memorables. En Omio estamos desarrollando una plataforma nativa de inteligencia artificial que ayuda a los viajeros a descubrir, comparar y reservar el viaje que mejor se adapta a sus necesidades, reduciendo las dificultades en todo el proceso, desde la inspiración hasta el destino.

Consulta el informe completo NowNext 2026-2027 Travel Report: https://www.omio.com/nownext-report

Metodología

Omio elaboró el informe NowNext 2026-2027 Travel Report en colaboración con YouGov, un reconocido grupo internacional especializado en investigación y análisis de datos mediante encuestas en línea.La muestra total estuvo compuesta por 8.505 adultos del Reino Unido, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y Brasil. De ellos, 7.357 afirmaron que era muy probable, bastante probable o poco probable que realizaran un viaje de vacaciones u ocio durante los siguientes 12 meses, o que no sabían si lo harían. El informe se basa en las respuestas de los participantes que contemplaban alguna posibilidad de viajar durante los próximos 12 meses, excluyendo a quienes consideraban que no viajarían en absoluto. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 3 y el 10 de septiembre de 2026 mediante una encuesta en línea. Los datos se ponderaron por igual entre los países para obtener un valor promedio. El informe también incluye datos propios de los usuarios de Omio.

Sobre OmioOmio es la plataforma multimodal de viajes líder en el mundo y facilita el desplazamiento de más de un pasajero por segundo. Omio simplifica la planificación, la gestión y la reserva de trayectos complejos que combinan distintos medios de transporte, fronteras y operadores. Como parte de la cartera internacional de marcas de viajes de Omio Group, Omio ayuda a sus clientes a explorar el mundo mediante trenes, autobuses, vuelos y ferris, con opciones de reserva de más de 3.000 proveedores de transporte en más de 54 mercados. Omio cuenta con un equipo internacional integrado por profesionales de más de 50 países, que trabajan desde sus oficinas de Berlín, Praga, Bangalore y Singapur. omio.com

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