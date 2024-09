ViaLase presente en el 42º Congreso de la European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)

(Información remitida por la empresa firmante)

Las presentaciones de la ESCRS incluirán datos clínicos sobre el láser ViaLase, que recientemente recibió la aprobación de marca CE en la Unión Europea

ALISO VIEJO, Calif., 3 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- ViaLase, Inc ., una empresa de tecnología médica en fase clínica centrada en impulsar la práctica del glaucoma intervencionista sin incisiones, anunció hoy que presentará datos clínicos y brindará descripciones generales de negocios y tecnología durante el 42º Congreso de la European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS 2024), que se llevará a cabo del 6 al 10 de septiembre de 2024 en Barcelona, España. ViaLase expondrá en el stand del socio de distribución Teleon (stand #D08).

Las presentaciones en ESCRS 2024 brindarán información sobre el láser ViaLase* de la empresa y los resultados a 3 años del primer estudio en humanos sobre el tratamiento de trabeculotomía de alta precisión guiada por imágenes con láser de femtosegundo (FLigHT) en pacientes con glaucoma. ViaLase anunció recientemente que había recibido la aprobación de la marca CE (Conformité Européenne) en la Unión Europea (UE) para su láser ViaLase para el tratamiento de pacientes adultos con glaucoma primario de ángulo abierto (POAG). El láser ViaLase es el primer y único láser de femtosegundo aprobado para el glaucoma y pronto estará disponible para médicos y pacientes en Europa.

Además de las presentaciones en ESCRS, ViaLase participará en un panel de discusión como parte del Ophthalmology Futures European Forum , que se celebrará en Barcelona el 5 de septiembre.

"Tras recibir la aprobación de la marca CE, estamos encantados no solo de compartir los datos clínicos de tres años que demuestran la seguridad y eficacia del láser ViaLase, sino también de reunirnos con los médicos en ESCRS para analizar y mostrar esta tecnología innovadora", afirmó Tibor Juhasz, PhD, fundador y consejero delegado de ViaLase, Inc. "El láser ViaLase representa una transformación monumental en el tratamiento intervencionista del glaucoma por su potencial para ofrecer resultados similares a los de la cirugía sin necesidad de abrir el ojo quirúrgicamente. Esto aborda una importante necesidad no satisfecha de los pacientes que pueden beneficiarse de un procedimiento no farmacológico y sin incisiones sin comprometer sus objetivos terapéuticos".

Las presentaciones están programadas de la siguiente manera:

Ophthalmology Futures European Forum

Ophthalmology Futures European Forum

Título del panel: Has MIGS put Glaucoma Pharma Innovation to Sleep? Fecha: jueves, 5 de septiembre de 2024 Hora: 8:00 a.m. - 8:40 a.m. CET Lugar: The Esferic, Barcelona Presentador: Shawn O'Neil, director comercial, ViaLase

: Has MIGS put Glaucoma Pharma Innovation to Sleep?

ESCRS iNovation Day

ESCRS iNovation Day

Título de la presentación: Introducing the First Image-guided Femtosecond Laser Treatment for Glaucoma Fecha: viernes, 6 de septiembre de 2024 Hora: 2:32 p.m. – 3:29 p.m. CET Lugar: Fira Gran Via, Barcelona Presentador: Rick Lewis, MD, director médico, ViaLase

: Introducing the First Image-guided Femtosecond Laser Treatment for Glaucoma

ESCRS

Título de E-Poster : Sustained 36-Month Reduction in Intraocular Pressure in Open-Angle Glaucoma With Femtosecond Laser-Guided High-Precision Trabeculotomy (FLigHT) Fecha: sábado, 7 de septiembre de 2024 Hora: 5:00 p.m. – 6:00 p.m. CET Lugar: Fira de Barcelona , Foyer entre Exhibition Halls 6 & 7 Presentador: Zoltan Z. Nagy , MD, PhD, FEBO, FACS

: Sustained 36-Month Reduction in Intraocular Pressure in Open-Angle Glaucoma With Femtosecond Laser-Guided High-Precision Trabeculotomy (FLigHT) Booth Talk : Unveiling FS-Laser Assisted Trabeculotomy Fecha: sábado, 7 de septiembre de 2024 Hora: 9:15am CET Lugar: Fira de Barcelona , Exhibition Halls, Teleon Surgical Booth D07 Presentador: H. Burkhard Dick, MD, PhD

: Unveiling FS-Laser Assisted Trabeculotomy

* ViaLase Laser no está aprobado en Estados uNidos.

Acerca de ViaLase, Inc.ViaLase, Inc. es una empresa de tecnología médica en fase clínica, respaldada por capital de riesgo y con mentalidad global, ubicada en Aliso Viejo, California. ViaLase se centra en alterar el paradigma del tratamiento convencional del glaucoma con la introducción de un tratamiento con láser de femtosegundo guiado por imágenes verdaderamente no invasivo que mejora la atención al paciente con glaucoma. Con un equipo de liderazgo que tiene una amplia experiencia en el Desarrollo, diseño, fabricación y comercialización de los primeros láseres de femtosegundo para cirugía oftálmica para pacientes refractivos y de cataratas, ViaLase ahora está llevando esa experiencia e innovación a los pacientes con glaucoma. ViaLase cree en colaborar estrechamente con los proveedores de atención médica, los pagadores, las sociedades y los pacientes para informar sobre el desarrollo de nuestros productos y las actividades comerciales con el objetivo de llevar este tratamiento revolucionario a los pacientes con glaucoma de todo el mundo. Para obtener más información, visite www.ViaLase.com .

CONTACTO PARA MEDIOS:Michele GrayGray Communications, LLC.(917) 449-9250 michele@mgraycommunications.com

