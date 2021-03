Vialia Vigo incorpora cuatro enseñas a su oferta comercial

- Con estas nuevas incorporaciones el centro comercial cuenta con un 80% de superficie comercializada

Vigo, 1 de marzo de 2021.- El centro comercial Vialia Estación de Vigo suma cuatro nuevas enseñas a su oferta comercial con la incorporación de la cafetería Bombón Boss, The Body Shop, la tienda de ropa deportiva AW LAB y RKS footwear. El centro diseñado por Thom Mayne, que abrirá sus puertas en septiembre de 2021, cuenta ya con un 80% de superficie comercializada.

La cafetería Bombón Boss, especialistas en café desde 1992, aterriza en el centro comercial Vialia Estación de Vigo con dos establecimientos. Ambos locales, uno ubicado en la planta de embarque con 109 metros cuadrados; y el otro ubicado en la planta alta con 156 metros cuadrados, ofrecerán a sus clientes la experiencia de degustar diferentes tipos de cafés entre los que se encuentra el clásico café bombón y snacks gourmet para acompañar.

The Body Shop, especialistas en productos de belleza para cuidado corporal, capilar y del rostro, estará ubicado en la planta baja del centro comercial y contará con 84 metros cuadrados. Asimismo, los clientes pueden encontrar una amplia gama de cremas y mascarillas faciales, productos de maquillaje veganos, tratamientos para el cuidado capilar, fragancias frescas y productos para el cuerpo como lociones hidratantes, aceites o jabones especiales.

La firma de ropa deportiva AW LAB abre su primer establecimiento en Galicia con una amplia oferta de calzado, ropa y accesorios para hombre y mujer con un característico estilo urbano y casual. El local que contará con 158 metros cuadrados estará ubicado en la planta alta.

Por su parte, la zapatería RKS, que cuenta con cien tiendas físicas repartidas por toda la geografía española, se instala en Vialia Estación de Vigo con su gran variedad de calzado de todo tipo para mujer, para hombre y para niños además de ropa deportiva y accesorios. La marca estará ubicada en la planta baja y contará con 237 metros cuadrados.

De esta manera, Bombón Boss, The Body Shop, AW LAB, y RKS footwear se suman a otras enseñas del centro comercial como Alcampo, Primark, Luxenter, Teens Invaders, Mayoral, Sprinter, Adidas, JD, la peluquería y barbería Carlos Conde, Diva Nails & Beauty o Vanua; y restaurantes como La Pepita, Oh My Kebab, Taco Bell, 100 Montaditos, Muerde la pasta, Padthaiwok, Vips, Mc Donalds, Burger King o la heladería Smooy, entre otros.

Sobre Nhood

Nhood, nuevo operador inmobiliario mixto. Nhood es un actor en la regeneración inmobiliaria urbana bajo el triple impacto positivo: social, medioambiental, económico (Personas, Planeta, Prosperidad).

Su experiencia abarca las actividades de animación, explotación y comercialización de sitios mixtos, la gestión de activos y el desarrollo y promoción, al servicio de una visión de ciudad más resiliente, ecológica y fuerte, con gran mezcla de funciones y usos locales (comercio local, economía circular, vivienda, oficinas, urbanismo de transición y usos terciarios). Nhood reúne las habilidades y conocimientos inmobiliarios de 1.029 expertos en 10 países europeos para regenerar y transformar de manera sostenible una cartera inicial gestionada de casi 300 espacios comerciales en Europa, incluidos 30 en España, con un potencial de 30.000 viviendas en 40 proyectos y 23 proyectos de desarrollo. Además de la gestión de activos valorados en más de 8.000 millones de euros.

Para más información:

Europa Press Comunicación - 91 359 26 00

Mónica Gómez – monicagomez@europapress.es

Virginia García - virginiagarcia@europapress.es