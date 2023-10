Viamed instala la primera planta de producción de hidrógeno verde en un centro hospitalario en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 24 de octubre

El hospital Viamed San Jose, situado en Murcia, será el primero en contar con un sistema que permite generar energía calorífica a través del H2 de forma respetuosa con el medio ambiente por la planta fotovoltaica que suministra la energía eléctrica necesaria, a la vez que produce oxígeno, tan importante en un hospital

Viamed Salud, uno de los grupos hospitalarios de referencia en España con 13 hospitales y 15 centros asistenciales, anuncia hoy la puesta en producción en el Hospital Viamed San Jose, situado en Alcantarilla (Murcia), de la primera planta de hidrógeno verde en un centro hospitalario que va a funcionar en Europa. Una iniciativa dentro del marco del plan de descarbonización del grupo, EVIAMED30



La planta será la primera de sus características en un hospital de España y a nivel europeo, y contribuirá, no solo a mejorar la sostenibilidad del sector sanitario mediante la producción de H2 a través de una energía limpia proveniente de una planta fotovoltaica, totalmente respetuosa con el medio ambiente, sino también a producir oxígeno limpio para distintos usos dentro del hospital. Ello permitirá una contribución esencial en la disminución de la huella de carbono de los hospitales y la seguridad de los mismos por la producción in situ de oxígeno medicinal.



El sistema, creado con la participación de Técnicas Reunidas, una de las ingenierías más importantes a nivel mundial, y la responsabilidad de la instalación y puesta en marcha por parte de Garcigas Instalaciones, es un claro ejemplo de innovación sostenible y economía circular. Recoge la energía eléctrica proveniente del Sol a través de la planta fotovoltaica presente en las cubiertas y aparcamiento del hospital, con un total de 289 paneles y un total de 227.458kWh para, mediante el proceso de electrólisis, producir el Hidrógeno verde. Un gas que será usado, entre otros, como energía para el agua caliente y calefacción del hospital a través de la primera caldera de estas características en Europa, aportada por la compañía Baxi.



Al mismo tiempo, la propia planta se encarga de producir de forma autónoma oxígeno limpio con una pureza del 99%, que será utilizado en el hospital como medicinal, con lo que potencia el autoconsumo y garantiza la seguridad de producción y almacenamiento del oxígeno en cualquier situación de alerta sanitaria por enfermedades respiratorias, como en el caso del COVID19. Y se disminuye de manera drástica la huella de carbono de todo el proceso industrial y de transporte del gas medicinal.



Como explica Paulo Gonçalves, Consejero Delegado de Viamed Salud: "esta planta supone un paso más en nuestro compromiso con la gestión de nuestro entorno, su sostenibilidad, la eficiencia energética y nuestro compromiso con la reducción de la huella de carbono. Nuestra apuesta pasa por no solo por cuidar de la salud de nuestros pacientes, sino por reafirmar nuestro compromiso con el medioambiente y la sostenibilidad y dejar un mundo mucho más saludable". Además, continúa Gonçalves, la futura planta de Viamed San José "nos permite mejorar nuestra eficiencia energética y apostar por la seguridad en el suministro de oxígeno limpio como gas farmacéutico".



La nueva planta ya está en funcionamiento y su inauguración oficial será el próximo mes de noviembre a cargo de las autoridades nacionales y regionales.



PLAN EVIAMED 30, el compromiso del grupo con la sostenibilidad

La apertura de la nueva planta de Hidrógeno limpio en el hospital murciano se enmarca dentro del PLAN EVIAMED30, que convierte a Viamed en el primer grupo sanitario con un compromiso estratégico en lograr el objetivo de ZERO carbono en 2030.



Para ello, el grupo está llevando a cabo todo tipo de iniciativas sostenibles, como la instalación de 1.700 paneles fotovoltaicas en varios de sus hospitales y centros de salud, que evitan la emisión a la atmósfera de más de 400 toneladas de CO2; junto a otras iniciativas como la instalación de cargadores para distintos vehículos eléctricos o la apertura, en el hospital Viamed Santa Elena (Madrid), de una planta de biomasa para reciclar y aprovechar restos de comida para uso como combustible dentro del propio recinto. A lo que se unen otros proyectos de reducción de huella de carbono dentro de los gases anestésicos.



Ahora, con la nueva planta de hidrógeno verde en el hospital murciano, la idea es continuar sumando a la política de compromiso del grupo hospitalario de cara a la neutralidad en carbono el próximo año 2030.





Contacto

Nombre contacto: Fermín Polaina

Descripción contacto: VIAMED

Teléfono de contacto: 671 644 443