- El vicepresidente de TCSA, Howard Chang, preside el Foro de Política Global de alto nivel con panelistas de NYU, Cognizant y el Federal Reserve Bank

PARÍS, 11 de noviembre 2020 /PRNewswire/ -- Howard Chang, vicepresidente de Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) fue invitado a presidir el panel de política global sobre "Statecraft, Economic Development and Central Bank Reform after the Pandemic" durante el Diálogo de los continentes, un foro celebrado por el Hamburg Institute of International Economics y el Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC).

Los apreciados panelistas incluyeron a Benjamin Pring, fundador de Cognizant, Venky Venkateswaran, profesor asociado de Economía en la Stern School of Business, New York University, y Lei Ding, asesor económico sénior en el Federal Reserve Bank of Philadelphia.

La pandemia del COVID-19 ha ofrecido un impacto externo devastador para le economía global. Sin embargo, ha traído una oportunidad para todos los países de revisar los paradigmas existentes y redefinir el futuro del desarrollo humano. A un nivel global, el mundo debe establecer un consenso internacional y crear nuevos mecanismos de cooperación para combatir las crisis en la salud pública, cambio climático, desequilibrio económico y otros retos colectivos. A un nivel nacional, los gobiernos, partidos políticos y líderes deben mejorar sus sistemas de gobernanza y reforzar sus capacidades para crear una sociedad políticamente estable y económicamente próspera.

La mayoría de países del mundo están afrontando profundas dificultades económicas, particularmente como consecuencia de la pandemia. La manifestación simultánea de la inflación de moneda y la deflación económica demuestra que las actuales políticas monetarias se han hecho cada vez más ineficaces. Si los bancos centrales siguen utilizando aparatos tradicionales como las tasas de interés, ratios de reserva y subidas en el suministro de dinero, ninguna mejora sustancial al desarrollo económico será sostenible.

Globalmente, la humanidad ha entrado en la era de la información, que cambia rápidamente. El uso preciso, lógico y efectivo de recursos de datos recientemente categorizados generará sin duda un enorme valor para los sistemas de gobernancia nacionales y acelerará los desarrollos en la economía, el medio ambiente y los servicios públicos. Los bancos centrales de todo el mundo deben evolucionar más allá de sus responsabilidades tradicionales de tasas de interés meramente reguladas o suministro de dinero, y asumir el papel crítico de convertirse en una "base de datos económica nacional" y un "cerebro de datos nacional", para permitir que los recursos de datos ofrezcan las ventajas de una sociedad digitalizada para cada uno de sus ciudadanos. Acerca de TCSA: http://www.tcsa.cloud/ [http://www.tcsa.cloud/]

