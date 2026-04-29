Viceroy celebra el Día de la Madre

Viceroy - Día de la Madre - Viceroy

(Información remitida por la empresa firmante)

Con la llegada del Día de la Madre, encontrar el regalo perfecto se convierte en una forma de expresar lo que a veces cuesta poner en palabras. Viceroy propone una selección de piezas que combinan elegancia, significado y atemporalidad, pensadas para rendir homenaje a ese amor incondicional que lo cambia todo y acompaña siempre

Madrid, 29 de abril de 2026.- Con motivo del Día de la Madre, Viceroy presenta dos propuestas pensadas para decirlo todo sin palabras. Por un lado, un elegante conjunto formado por collar y pendientes de plata de primera ley junto a un reloj atemporal; por otro, una alternativa también sofisticada que combina joya y relojería para adaptarse a distintos estilos y personalidades, ofreciendo opciones versátiles que encajan con cada manera de ser.



Ambos combos destacan por su diseño cuidado y versátil: joyas de líneas delicadas, acabados pulidos y detalles luminosos que aportan un toque de luz y elegancia. Piezas pensadas para el día a día, pero con la sofisticación suficiente para elevar cualquier look, desde los más casuales hasta los más especiales. Además, los relojes de la firma sobresalen por su equilibrio entre funcionalidad y estilo, con esferas limpias, proporciones equilibradas y materiales resistentes que garantizan durabilidad sin renunciar al diseño. Son accesorios pensados para acompañarla en su rutina, pero también en esos momentos que merecen ser recordados.



La propuesta se completa con creaciones que apuestan por la delicadeza contemporánea: desde collares minimalistas hasta pendientes con acabados brillantes que aportan luz y personalidad. Diseños que se adaptan fácilmente a diferentes estilos y que permiten combinarse entre sí, creando un lenguaje propio a través de pequeños detalles. Porque, en ocasiones, son precisamente esos gestos sutiles los que marcan la diferencia. Joyas y relojes concebidos no solo como accesorios, sino como pequeños símbolos que acompañan, emocionan y perduran en el tiempo.



"Piezas que celebran la esencia de todas las madres, su fuerza y ese amor incondicional que lo cambia todo. Porque si alguien lo merece todo, son ellas". Descubrir la colección en viceroy.es

Contacto

Emisor: Viceroy

Nombre contacto: Mireia Malgosa

Descripción contacto: Maktagg

Teléfono de contacto: +34 93 681 85 11