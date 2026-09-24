Vicky Foods invierte 19 millones de euros en la ampliación de su planta de producción en Argelia - Vicky Foods

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre de 2026.-

El proyecto comprende un nuevo almacén y dos nuevas líneas de producción, una destinada a la fabricación de planchas de bizcocho y otra de pan, que permiten duplicar la capacidad productiva de la planta.

El nuevo edificio cuenta con más de 10.000 m distribuidos en dos niveles. La inversión contempla asimismo un nuevo laboratorio de análisis y otro dedicado al desarrollo de productos.

Inaugurada en 2014 como el primer centro de fabricación de Vicky Foods fuera de España, la planta ha contribuido a posicionar a su marca Dulcesol como líder del sector de pastelería en Argelia.

Vicky Foods, empresa líder en el sector de la alimentación, ha destinado 19 millones de euros a la ampliación de su planta de producción de Sig, en Argelia. La inversión ha permitido incorporar un nuevo almacén y dos líneas de producción, dedicadas a planchas de bizcocho y pan, con las que la compañía duplica la capacidad productiva del centro. En total, el nuevo edificio cuenta con una superficie de más de 10.000 m distribuidos en dos niveles. Además, se han incorporado un nuevo laboratorio de análisis y otro destinado al desarrollo de productos.

La línea de planchas de bizcocho se puso en marcha este pasado mes de julio y aporta una capacidad adicional de 7.000 toneladas. En ella se elaboran nuevas referencias, como mini snacks, mini bracitos, chapelas y formatos cuadrados. Por su parte, la línea de pan empezará a operar este mes de octubre. Con una capacidad adicional de 8.000 toneladas, está destinada a la elaboración de pan de hamburguesa, pan de molde y otras variedades de pan.

Rafael Juan, CEO de Vicky Foods, ha afirmado que “esta inversión refuerza nuestra apuesta por Argelia y da continuidad al proyecto industrial que iniciamos en el país. Con las dos nuevas líneas duplicamos la capacidad de la planta, ampliamos nuestra oferta con nuevas referencias y seguimos avanzando en nuestra estrategia de crecimiento internacional con una visión a largo plazo”.

Junto con el aumento de la capacidad productiva, el proyecto contempla la creación de cerca de 100 nuevos puestos de trabajo, a corto y medio plazo, en línea con el desarrollo de la actividad de la planta.

Argelia, origen de la expansión industrial internacional de Vicky Foods

La planta de Sig, situada cerca de Orán, inició su actividad en 2014 y se convirtió en el primer centro de fabricación de Vicky Foods fuera de España. Su apertura marcó el comienzo de la apuesta de la compañía por el crecimiento industrial en los mercados internacionales.

A lo largo de su trayectoria, el desarrollo de la planta ha contribuido a posicionar a Dulcesol como marca líder del sector de pastelería en Argelia. En la actualidad, Vicky Foods cuenta también con centros de producción internacionales en Francia y Portugal.

En el siguiente enlace se encontrarán imágenes en alta de la fábrica: we.tl/t-rM9pNfoDKJQ7W9WB

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