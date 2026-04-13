Las víctimas de fraude de OneCoin entre 2014 y 2019 pueden ser elegibles para recibir una compensación

(Información remitida por la empresa firmante)

-Las víctimas de fraude que invirtieron en la criptomoneda fraudulenta OneCoin entre 2014 y 2019 y sufrieron una pérdida neta pueden ser elegibles para recibir una compensación a través del proceso de solicitud de reembolso del Departamento de Justicia

FILADELFIA, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Administración de Acuerdos de Kroll emite la siguiente declaración en nombre del Departamento de Justicia de los Estados Unidos con respecto al Programa de Reembolso de Criptomonedas OneCoin ("Programa de Reembolso").

¿De qué se trata?

El Departamento de Justicia ha iniciado un proceso de solicitud de reembolso para compensar a las víctimas de fraude que invirtieron en la plataforma fraudulenta de criptomonedas OneCoin entre 2014 y 2019. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó varias denuncias relacionadas con OneCoin en dicho distrito.

Entre 2014 y 2019, Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood, cofundadores de OneCoin Ltd., junto con otros, orquestaron un gran esquema internacional de inversión en criptomonedas que estafó a inversionistas de todo el mundo. El esquema consistió en la comercialización y venta de criptomonedas fraudulentas, lo que resultó en importantes pérdidas financieras para las víctimas a nivel mundial. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó la confiscación penal de las ganancias del esquema fraudulento, y el producto neto de dichos activos confiscados estará disponible para compensar a las víctimas mediante el proceso de remisión. Las víctimas afectadas por el esquema OneCoin pueden presentar solicitudes de remisión para recibir una compensación.

¿Quiénes son elegibles para recibir una compensación?

Las víctimas que adquirieron la criptomoneda OneCoin entre 2014 y 2019 y sufrieron una pérdida neta de su inversión, incluyendo retiros o recuperaciones de garantías, podrían tener derecho a una compensación. Sin embargo, presentar una solicitud de remisión no garantiza el pago. Ni el Departamento de Justicia ni el Administrador de Remisiones cobran por presentar una solicitud ni por participar en el proceso de reembolso. Además, no se requiere un abogado para presentar la solicitud.

¿Qué opciones tienen las víctimas?

Enviar un formulario de solicitud antes del 30 de junio de 2026: Para participar en este Programa de Reembolso, debe enviar un formulario de solicitud completo. Como parte de su solicitud, se le pedirá que verifique las pérdidas monetarias que se produjeron como resultado del esquema. Debe incluir documentación que respalde todas las pérdidas reclamadas con la presentación de su formulario de solicitud. Las solicitudes de reembolso se pueden enviar por correo postal o en línea en www.onecoinremission.com .

Para participar en este Programa de Reembolso, debe enviar un formulario de solicitud completo. Como parte de su solicitud, se le pedirá que verifique las pérdidas monetarias que se produjeron como resultado del esquema. Debe incluir documentación que respalde todas las pérdidas reclamadas con la presentación de su formulario de solicitud. Las solicitudes de reembolso se pueden enviar por correo postal o en línea en . No hacer nada: Si no desea participar en el Programa de Reembolso, no necesita presentar un formulario de solicitud. No es necesario realizar ninguna otra acción. Si no presenta una solicitud de reembolso, no será considerado para el Programa de Reembolso.

Más información

Esto es solo un resumen. Encontrará más detalles sobre el proceso de solicitud de remisión e instrucciones sobre cómo presentar una solicitud a continuación:

Visite: www.onecoinremission.com

Tel.: 1-833-421-9748

Email: info@OneCoinRemission.com

Escriba a: OneCoin Remission, c/o Kroll Settlement Administration LLC, P.O. Box 225391, New York, NY 10150-5391

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