Victoria Digital finaliza la adquisición de Quadriga Systems Limited e IT Hospitality

Dreux, 30 de octubre de 2024.- Victoria Digital, filial del grupo humelab, ha anunciado la adquisición de Quadriga Systems Limited e IT Hospitality, dos empresas líderes del mercado en el suministro de soluciones e infraestructuras informáticas basadas en la nube, con operaciones en Europa, África y Oriente Medio. Este movimiento estratégico refuerza significativamente la posición del grupo humelab en la industria hotelera a nivel mundial, al tiempo que amplía su cartera de productos y servicios.



Fundada en 2013, humelab, empresa francesa especializada en mobiliario y soluciones digitales, ha desarrollado una amplia experiencia en la industria hotelera a través de una serie de adquisiciones estratégicas, como Victoria Digital en 2017, Vision Media Partner en 2019 y Quadriga Systems Limited e IT Hospitality a finales de 2023.



Para ofrecer una mejor visibilidad y una mayor coherencia en el mercado, estas entidades operarán bajo una marca unificada dentro del grupo humelab: humelab hospitality. Esta consolidación está en consonancia con la intención del grupo humelab de ampliar su presencia en el sector hotelero internacional y ofrecer a sus clientes una gama más completa de soluciones innovadoras que satisfagan las crecientes necesidades digitales de este mercado.



"La creación de humelab hospitality demuestra nuestro compromiso continuo de apoyar a nuestros clientes en toda Europa, Oriente Medio y África en sus procesos de transformación digital, a través de un conjunto innovador y completo de soluciones digitales", indicó Wesley Palanicaouden, cofundador del grupo humelab.



Acerca de humelab:

humelab es un fabricante francés de muebles con tecnología digital destinados a la visualización dinámica y la interactividad. humelab también publica sus propias soluciones de software en torno a su plataforma humecloud. https://humelab-Group.com



Acerca de Victoria Digital:

Victoria Digital es una empresa del grupo humelab, especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector de la hostelería. Fiel a su compromiso con la innovación, Victoria Digital ofrece productos y servicios avanzados para mejorar la experiencia del huésped y optimizar las operaciones hoteleras



Acerca de Vision Media Partner:

Vision Media Partner es una empresa del grupo humelab, especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas destinadas al sector de alojamientos turísticos (mar/montaña/residencias turísticas de negocios) y sanitario (hospitales, clínicas privadas, centros de asistencia a personas mayores).



Acerca de IT Hospitality:

IT Hospitality es una empresa del grupo humelab con sede en Marruecos, Egipto, Kenia, Costa de Marfil y Emiratos Árabes Unidos, especializada en la integración y despliegue de soluciones tecnológicas para la industria hotelera. Con experiencia en la región de Oriente Medio y África, IT Hospitality ofrece soluciones a medida para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.



Acerca de Quadriga System Limited:

Quadriga System Limited es una empresa del grupo humelab con sede en Reino Unido, Países Bajos, Finlandia y Polonia, especializada en el suministro de soluciones tecnológicas innovadoras basadas en soluciones de software propias para el sector de la hostelería. Comprometida con alcanzar la excelencia, Quadriga System Limited ofrece servicios innovadores para satisfacer las necesidades de transformación digital de sus clientes.





