Vicuna Air lanza vuelos a Bruselas y su programación para 2027

(Información remitida por la empresa firmante)

Los primeros vuelos de Vicuna en la Europa continental tuvieron lugar este mes de octubre. El programa de vuelos para 2027 ya está disponible, abarcando hasta diciembre de 2027

LONDRES, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Vicuna Air operó sus primeros servicios en la Europa continental los días 7 y 9 de octubre, y Bruselas constituye ahora el eje europeo de su programación para 2027.

Los dos vuelos transportaron a más de 14 mascotas entre Nueva York y Bruselas. Dos de las mascotas que partieron de Nueva York eran conejos, que viajaron en clase Biscuit. Lo hicieron en la cabina, sin sus dueños, acompañados durante todo el trayecto por un Vicuna Concierge.

Siete reservas continuaron más allá de Bruselas, transportando a las mascotas por carretera mediante Waypoints, el servicio de conexión de Vicuna. Algunos animales prosiguieron su viaje hacia Fráncfort o Ámsterdam tras el vuelo de ida; otros llegaron desde lugares tan lejanos como Estocolmo para incorporarse al trayecto de vuelta. Una mascota con reserva desde Nueva York hacia Europa nunca viaja en la bodega en ninguna etapa del trayecto.

El norte de Europa es uno de los corredores de reubicación más activos que observamos, y cada vez más de estos traslados incluyen una mascota, señaló Jamie Everett, fundador de Vicuna Air. Bruselas se encuentra dentro de ese corredor, a una distancia que permite realizar el trayecto por tierra hasta París, Ámsterdam, Fráncfort, Estocolmo y Oslo.

El programa para 2027, vigente hasta el 5 de diciembre de 2027, se articula en torno a Londres, Nueva York y Bruselas, con conexiones terrestres hacia París, Ámsterdam, Fráncfort, Estocolmo y Oslo. Asimismo, el programa incluye trayectos de Nueva York a Los Ángeles, y de Londres a Los Ángeles pasando por Nueva York, lo que abre la costa oeste de Estados Unidos a los pasajeros.

Entendemos que la reubicación se planea con meses de anticipación, añadió Everett. Contamos con un programa completo de vuelos por Estados Unidos y Europa para respaldarla.

Las mascotas viajan en la cabina, ya sea junto a su dueño —en Clase Pelaje (Furs Class)— o por su cuenta, acompañadas por un Conserje Vicuña —en Clase Galleta (Biscuit Class)—. Toda la documentación se revisa y se valida previamente a la salida.

El calendario de 2027 ya está disponible: https://www.vicunaair.com/our-routes

Acerca de Vicuna Air

Vicuna Air es una empresa con sede en Londres especializada en el transporte prémium de mascotas, que ofrece vuelos chárter —tanto compartidos como privados— entre Europa y Estados Unidos, permitiendo que las mascotas viajen en la cabina junto a sus dueños o acompañadas por un asistente dedicado de Vicuna.

Contacto para los mediosKit Spearsmedia@vicunaair.com+44 7497 920860vicunaair.com

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