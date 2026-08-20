Vicuna Air presenta Vicuna Waypoints: Ampliando su red centrada en las mascotas más allá del vuelo

(Información remitida por la empresa firmante)

La ruta exprés es la forma más rápida y cómoda de llegar. La ruta panorámica es ideal si prefieres disfrutar del viaje

LONDRES, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Vicuna Air anunció hoy el lanzamiento de Vicuna Waypoints, un nuevo servicio que conecta a viajeros y sus mascotas entre ciudades de toda Europa y los aeropuertos transatlánticos de Vicuna, incluida su ruta New York–Brussels. Waypoints, cuyo nombre hace referencia a los puntos utilizados en aviación para guiar un viaje, va más allá del avión, conectando a los clientes desde su domicilio hasta su vuelo de Vicuna mediante transporte y alojamiento en hoteles que admiten mascotas.

Cada itinerario es gestionado por el equipo de conserjería de Vicuna, desde los traslados y las paradas de descanso que admiten mascotas, hasta el alojamiento y las conexiones posteriores, lo que facilita los viajes largos sin comprometer la experiencia de alto nivel que caracteriza a Vicuna.

El servicio comprende dos ofertas distintas.

Vicuna Waypoints: La ruta exprés está pensada para viajeros que buscan un viaje ágil y cómodo, que combine velocidad con las necesidades de su mascota. Vicuna planifica la combinación más rápida y práctica de transporte apto para mascotas, coordinando conexiones, paradas necesarias y pernoctaciones cuando se requiera.

Vicuna Waypoints: La ruta panorámica propone un enfoque más relajado. Itinerarios personalizados de varios días combinan trenes de primera clase, chóferes privados, ferris y hoteles selectos, con paradas estratégicamente ubicadas que resaltan la belleza y el carácter de Europa sin comprometer la practicidad del recorrido.

"Siempre buscamos nuevas maneras de hacer que viajar con una mascota sea más sencillo, cómodo y placentero", afirmó Jamie Everett, fundador de Vicuna Air. "Waypoints nos permite llevar la experiencia Vicuna a personas más allá de las ciudades a las que volamos directamente, sin comprometer el cuidado y la atención que caracterizan nuestros viajes. Ya sea que elijan Express o Scenic, el vuelo es solo una parte del viaje".

Una de las primeras zonas donde Waypoints extenderá el alcance de Vicuna es en el norte de Europa. París, Ámsterdam y Fráncfort siguen siendo rutas directas clave vía Bruselas, mientras que destinos más lejanos, como Hamburgo, Copenhague, Estocolmo y Oslo, contarán con servicio a través de Waypoints. Esto ofrece a los dueños de mascotas de la región una nueva forma de conectar con su vuelo transatlántico de vicuna.

"No hace falta que vuele directamente a su ciudad para llevarlo hasta allí", añadió Everett. "De eso se trata Waypoints".

Acerca de Vicuna Air

Vicuna Air es una compañía de viajes de lujo con sede en Londres que ofrece vuelos chárter compartidos y privados entre Europa y Estados Unidos, donde las mascotas viajan en cabina junto a sus dueños o con un conserje de Vicuna exclusivo.

Contacto para los mediosKit Spearsmedia@vicunaair.com +44 7497 920860vicunaair.com

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