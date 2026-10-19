(Información remitida por la empresa firmante)

- Enfoque en la manufactura avanzada: la vida inteligente y la robótica cobran protagonismo en la 140ª Feria de Cantón

GUANGZHOU, China, 18 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La primera fase de la 140ª Feria de Cantón, centrada en el tema Fabricación avanzada, comenzó el 15 de octubre y se extenderá hasta el 19 de octubre. Como una de las secciones que despierta mayor interés en el evento, el área de electrónica de consumo y productos de información vuelve a servir de escaparate para los últimos logros de las industrias manufactureras y tecnológicas de China.

Soluciones para una vida inteligente ante un mercado globalizado y en proceso de envejecimiento

Un aspecto destacado de esta sección es el enfoque en la vida inteligente, que reúne soluciones inteligentes diseñadas para favorecer estilos de vida más saludables, seguros y autónomos.

Por ejemplo, los dispositivos vestibles y los sistemas de monitorización continua de la glucosa permiten realizar un seguimiento cómodo de indicadores de salud clave, como la frecuencia cardíaca y los niveles de glucosa en sangre. Por su parte, los exoesqueletos vestibles y otros dispositivos basados en inteligencia artificial facilitan el entrenamiento de la movilidad y la recuperación funcional. En el ámbito del cuidado en el hogar y la atención a personas mayores, los robots de compañía, las camas asistenciales eléctricas y las cámaras hiperbáricas de uso doméstico ofrecen una combinación de cuidados diarios, apoyo al bienestar y asistencia para la vida cotidiana. Todas estas soluciones ponen de relieve una tendencia creciente hacia un estilo de vida apoyado por la tecnología, en el que la gestión de la salud, el cuidado personal y la vida autónoma se vuelven más accesibles y están mejor conectados.

Los robots de servicio demuestran una creciente gama de aplicaciones en el mundo real

La Zona de Robots de Servicio sigue siendo una de las atracciones más populares de la feria en esta edición.

Entre los favoritos del público se encuentra un robot humanoide que mide aproximadamente entre 70 y 80 centímetros de altura. Con sus movimientos expresivos y su apariencia juguetona, el robot atrae constantemente la atención mientras baila, se acerca a los visitantes y ocasionalmente realiza piruetas para deleite de los espectadores. Detrás del producto hay una empresa que ha superado desafíos clave en el desarrollo de módulos conjuntos compactos y robots humanoides modulares. Sus articulaciones de alta densidad de potencia desarrolladas de forma independiente brindan una agilidad notable y un movimiento explosivo, mientras que la arquitectura modular proporciona flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones futuras.

En un sentido más amplio, la Zona de Robots de Servicio presenta exposiciones que abarcan una gran variedad de ámbitos de aplicación, como la inteligencia incorporada en sistemas físicos, las operaciones especializadas, los servicios urbanos y la vida inteligente. Robots humanoides a tamaño real, manos dotadas de gran destreza y capacidades sensoriales multimodales, así como robots sobre ruedas, ponen de relieve los últimos avances en inteligencia artificial, tecnologías de percepción y control de movimiento. Para entornos industriales y de emergencia exigentes, los expositores presentan sistemas robóticos de inspección, robots para el mantenimiento de instalaciones eléctricas bajo tensión y robots de propulsión submarina, todos ellos diseñados para mejorar la seguridad y la eficiencia operativa.

El sector de los servicios comerciales también está bien representado mediante robots de recepción, robots para la limpieza de fachadas y quioscos de café totalmente automatizados; por su parte, las aplicaciones para la vida cotidiana incluyen exoesqueletos vestibles, robots cortacésped y robots educativos para uso doméstico. En conjunto, estas muestras demuestran cómo la industria robótica de China está acelerando su transición de la innovación tecnológica a la comercialización a gran escala.

Con el inicio de la 140ª Feria de Cantón, las innovaciones presentadas ponen de relieve la creciente fortaleza de China en la manufactura avanzada, transformando tecnologías de vanguardia en soluciones prácticas y listas para el mercado destinadas a clientes de todo el mundo.

Para una asistencia más cómoda, haga clic aquí para realizar el registro previo:https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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