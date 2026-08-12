VidaCaixa explica cómo se calcula la base reguladora en 2026 - VidaCaixa

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de agosto de 2026.- Saber cuántos años tienes cotizados es una de las preguntas más frecuentes cuando nos planteamos nuestra jubilación. Y tiene todo el sentido del mundo ya que los años cotizados determinan si tienes derecho a cobrar udna pensión o no y la cuantía de la misma. Conocer esta cifra con antelación te permite planificar mejor y tomar decisiones financieras más inteligentes.

El mínimo para tener derecho a pensión

Para acceder a la pensión de jubilación hay que acreditar un mínimo de 15 años cotizados a la Seguridad Social, de los cuales al menos 2 deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de solicitar la prestación.

Con ese mínimo de 15 años, el acceso a la pensión queda garantizado, pero el importe resultante es del 50% de la base reguladora. A partir del decimosexto año, el porcentaje aumenta progresivamente con cada mes adicional de cotización hasta alcanzar el 100%.

¿Cuántos años hacen falta para cobrar el 100%?

Este es el dato que más preocupa, y con razón. En 2026, la edad de jubilación ordinaria es de 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses, y de 65 años para quienes superen ese periodo de cotización.

En otras palabras, si llegas a los 38 años y 3 meses cotizados, puedes jubilarte a los 65 con el 100% de tu pensión. Si no alcanzas ese umbral, tendrás que esperar a los 66 años y 10 meses para recibir la prestación completa.

Estas cifras seguirán cambiando hasta 2027 cuando la edad ordinaria quedará fijada definitivamente en los 67 años, y el periodo de cotización exigido para jubilarse antes subirá a 38 años y 6 meses.

Cómo se calcula la base reguladora en 2026

La base reguladora es la cuantía de referencia utilizada por la Seguridad Social para calcular la cuantía de las pensiones contributivas, entre las que se encuentra la de jubilación.

Se calcula utilizando el promedio de las bases de cotización del trabajador durante un periodo de tiempo determinado.

En 2026 entra en vigor una novedad importante en relación al cálculo de la base reguladora. Desde este año y hasta 2040 se puede realizar de dos maneras, y es la Seguridad Social quien aplica la que resulte más beneficiosa para el futuro pensionista. La primera opción y la que se hacía hasta ahora, divide entre 350 meses la suma de las bases de cotización de los últimos 25 años. La segunda divide entre 378, las 324 bases de cotización de mayor importe comprendidas dentro del periodo de los 348 meses inmediatamente anteriores al mes previo a la jubilación.

No obstante, esta última fórmula, que será la única aplicable a partir de 2041 para calcular la jubilación, se aplicará de forma gradual desde 2026 hasta 2037, de acuerdo con lo establecido la disposición transitoria cuadragésima de la LGSS, por lo que, a partir de 2026, se aplicarán los siguientes cálculos: las 302 bases de mayor importe de los 304 meses anteriores a la

jubilación, las suma y las divide entre 352,33. Este segundo sistema irá evolucionando progresivamente hasta considerar los mejores 27 años de cotización de entre los 29 anteriores a la jubilación, en 2037. El objetivo es que los periodos de menor salario penalicen menos el cálculo final de la pensión.

¿Puedo jubilarme antes de la edad ordinaria?

Puedes jubilarte anticipadamente siempre y cuando cumplas una serie de requisitos. Además existen ciertas condiciones distintas según si la decisión parte del trabajador o de la empresa.

Si decides jubilarte antes de forma voluntaria, puedes adelantar tu retiro hasta 24 meses respecto a la edad legal ordinaria. En 2026, eso significa que la edad mínima es de 63 años, siempre que acredites al menos 38 años y 3 meses cotizados, de los cuales al menos 2 deben estar dentro de los 15 años anteriores al cese. Si no alcanzas ese umbral de cotización, tendrás que esperar a los 64 años y 10 meses.

Además, también hay que tener en cuenta que jubilarse antes implica unos coeficientes reductores sobre la pensión que oscilan entre el 2,81% y el 21%, en función de cuántos meses se adelanta el retiro y de los años cotizados. Cuanto antes se solicite, mayor es la reducción.

Si la jubilación anticipada es forzosa o involuntaria por despido colectivo, reestructuración empresarial u otras causas ajenas al trabajador, las condiciones son algo más favorables. En este caso, puedes jubilarte hasta 4 años antes de la edad ordinaria, con un mínimo de 33 años cotizados. Además, es necesario estar inscrito como demandante de empleo durante al menos 6 meses antes de solicitar la prestación. En este caso también se aplican coeficientes reductores en la cuantía según los años de anticipo y los años cotizados para la pensión del trabajador.

Cotización y ahorro: dos palancas que trabajan juntas en tu futura pensión

La pensión pública cubre una parte de los ingresos previos a la jubilación, pero en la mayoría de casos no llega al 100% del último salario. Por eso, planificar con tiempo y complementar la cotización con ahorro privado, mediante planes de pensiones u otros productos de ahorro a largo plazo, permite construir una jubilación más sólida y sin sorpresas.

La clave está en empezar cuanto antes. Cuanto más tiempo tiene el ahorro para crecer, menor es el esfuerzo mensual necesario para alcanzar el capital que se quiere tener al llegar a la jubilación.

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