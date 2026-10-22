7 vidas salvadas desde 2015 en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich por los desfibriladores

Equipo patinadores con DESA Media Maratón Valencia Trinidad... - Foto cedida por Alma Industries | Alma Industrie

(Información remitida por la empresa firmante)

Los desfibriladores de la compañía ALMAS INDUSTRIES han contribuido a salvar 7 vidas desde 2015 en el Medio Maratón y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zúrich

Valencia, 22 de octubre de 2026.- ALMAS INDUSTRIES, a través de su Proyecto+Vida, volverá a participar en la cardioprotección del Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich con 10 desfibriladores y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich con 20 desfibriladores y que se celebrarán los próximos 25 de octubre y 6 de diciembre en Valencia, respectivamente. A través de su iniciativa de responsabilidad social corporativa Proyecto+Vida, la compañía contribuirá a reforzar la seguridad de ambas competiciones con desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) en mochilas con todo lo necesario para atender casos de parada cardíaca, dando continuidad a una colaboración que, desde 2015, ha contribuido a salvar siete vidas.



Los dispositivos estarán integrados en el operativo sanitario de las carreras y serán transportados por patinadores reanimadores, profesionales con formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) básica y uso de desfibriladores. Estos especialistas, contratados por la organización y que se desplazan en parejas a lo largo del recorrido, desempeñan un papel fundamental en la atención inicial ante una emergencia cardíaca, ya que su movilidad les permite acceder rápidamente al lugar del incidente y actuar hasta la llegada de los servicios médicos.



De hecho, en los siete casos registrados desde 2015 en los que los desfibriladores de ALMAS INDUSTRIES han contribuido a salvar vidas, fueron los patinadores reanimadores quienes realizaron la primera intervención con los equipos, antes de la llegada de los médicos y las ambulancias.



Un despliegue sanitario adaptado al crecimiento de las carreras

La cardioprotección adquiere especial relevancia en dos competiciones que han experimentado un importante crecimiento durante la última década. El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha pasado de reunir aproximadamente 10.000 corredores a alcanzar los 26.000 participantes, mientras que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha aumentado de 16.000 a 36.000.



En conjunto, ambas pruebas congregan cerca de 62.000 corredores, además de miles de espectadores que se distribuyen a lo largo de sus recorridos. Para garantizar el correcto desarrollo de las competiciones, cada evento moviliza aproximadamente a 500 personas en tareas organizativas, junto a unos 2.000 voluntarios en la Media Maratón y 3.000 en el Maratón.



A este dispositivo se suma el equipo sanitario, del que forman parte los patinadores reanimadores equipados con los desfibriladores de ALMAS INDUSTRIES. Su capacidad para desplazarse con rapidez por el circuito facilita la atención temprana en situaciones en las que cada minuto resulta decisivo.



La eficacia de este modelo quedó reflejada, entre otros casos, en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich de 2023, cuando los desfibriladores cedidos por Proyecto+Vida contribuyeron a salvar dos vidas: la de un corredor que sufrió una emergencia cardíaca en el kilómetro 40,5 y la de un espectador que también necesitó asistencia urgente.



"Las siete vidas salvadas desde 2015 reflejan la importancia de contar con desfibriladores accesibles y, sobre todo, con personas preparadas para utilizarlos. La labor de los patinadores reanimadores es fundamental, porque su rápida intervención puede marcar la diferencia en una emergencia cardíaca. Desde ALMAS INDUSTRIES queremos seguir contribuyendo a que grandes eventos deportivos como la Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich dispongan de los recursos necesarios para proteger a sus participantes", señala Nuño Azcona, CEO de ALMAS INDUSTRIES.



La cardioprotección, un elemento esencial en los grandes eventos deportivos

Ante una parada cardíaca, iniciar cuanto antes las maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizar un desfibrilador cuando está indicado puede aumentar significativamente las posibilidades de supervivencia. Por ello, disponer de equipos accesibles y personal formado resulta especialmente importante en competiciones multitudinarias.



A través de Proyecto+Vida, ALMAS INDUSTRIES impulsa la cardioprotección y la concienciación sobre la importancia de actuar con rapidez ante una emergencia cardíaca, mediante iniciativas de formación, cesión de desfibriladores y colaboración en eventos deportivos.



Con su participación en las próximas ediciones de la Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich la compañía reafirma su compromiso con la protección de la salud y la seguridad de corredores y espectadores, dando continuidad a una colaboración que demuestra cómo la tecnología, la formación y la coordinación sanitaria pueden contribuir a salvar vidas.

Contacto

Nombre contacto: María Guijarro

Descripción contacto: Gabinete de Comunicación/RRPP de ALMA INDUSTRIES

Teléfono de contacto: 622 83 67 02