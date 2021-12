Vídeo de la Campaña mundial de SHISEIDO: POWER IS YOU ha superado los 18 millones de visitas en todo el mundo (1)

Con la canción "Find Love" de Hikaru Utada La serie SHISEIDO ULTIMUNE ha logrado ventas superiores a los 20 millones de unidades desde su lanzamiento en 2014.

TOKIO, 24 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- La prestigiosa marca SHISEIDO está llevando a cabo, desde el 1 de julio de 2021, la campaña POWER IS YOU, con tres motivadoras embajadoras, Megan Rapinoe, Hikaru Utada y Úrsula Corberó. Cada una de ellas, con una variada trayectoria en el deporte, el arte y el activismo social, utiliza su poder como una bella fuerza en el mundo. A través de sus poderosas y singulares historias, POWER IS YOU saca a relucir el poder de la belleza interior y transforma a todos en una bella fuerza hermosa que provoca un cambio a mejor en la sociedad.

Con el himno de la campaña, "Find Love", el vídeo de la campaña POWER IS YOU había sido visualizado más de 18 millones de veces en todo el mundo desde su lanzamiento el pasado verano (*1).

Imagen del video de la campaña POWER IS YOU:

Video de la CAMPAÑA "POWER IS YOU"

Haz clic aquí para ver la versión en inglés (disponible en el sitio web de SHISEIDO ULTIMUNE) https://international.shiseido.co.jp/lp-ultimune.html (Disponible hasta el 31 de diciembre de 2021) https://international.shiseido.co.jp/skincare/collections/ultimune/ (Disponible a partir del 1 de enero de 2022)

La campaña global ha invitado a consumidores de todo el mundo a experimentar la marca y sus productos tanto de forma virtual como en persona. En China Continental, 117.000 espectadores asistieron a la retransmisión en directo con influencers locales. En Corea del Sur, Hong Kong y Canadá, los consumidores experimentaron la marca virtualmente antes de asistir a los eventos en las tiendas, lo que atrajo una gran atención. La serie ULTIMUNE, que incluye el lanzamiento de SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Concentrate III, una manifestación simbólica de la revolución de la marca SHISEIDO, ha vendido más de 20 millones de unidades desde su lanzamiento en 2014 (*2).

ACERCA DE LA CAMPAÑA MUNDIAL "POWER IS YOU"

Como activistas, líderes y artistas, estas tres embajadoras mundiales representan el mensaje de nuestra campaña: POWER IS YOU. A través de sus inspiradoras vidas, SHISEIDO celebra la diversidad y empodera a las personas de todo el mundo realzando el poder de la belleza interior para una transformación positiva de la sociedad. POWER IS YOU pretende empoderar a todo el mundo para que desaten su energía innata, recarguen su propia belleza y utilicen su poder como una fuerza de belleza en el mundo.

ACERCA DEL HIMNO DE LA CAMPAÑA: FIND LOVE

Hikaru Utada lanzará el disco y llevará a cabo el streaming del concierto online en 2022

El octavo disco de estudio de Hikaru Utada, "BAD MODE", se lanzará de forma digital el 19 de enero, estando además disponible en formato CD desde el 23 de febrero. El disco dispondrá de muchas canciones de éxito, incluyendo el himno de la campaña, "Find Love".

El concierto online titulado "Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios" se llevará a cabo por streaming en el cumpleaños del artista, también el 19 de enero.

Página web oficial de "Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios":

https://www.utadahikaru.jp/livesessions2022/en/

Si desea más información visite: https://www.utadahikaru.jp/en/

ACERCA DE SHISEIDO ULTIMUNE POWER INFUSING CONCENTRATE III

SHISEIDO ULTIMUNE se lanzó en septiembre de 2014 como manifestación simbólica de la revolución de la marca SHISEIDO. Desde entonces, ha ganado más de 200 premios en todo el mundo (*3). En julio de 2021, ULTIMUNE se ha sometido a una revolucionaria transformación inspirada en el innovador líder The Lifeblood™(*4). Este nuevo desarrollo utiliza la exclusiva ImuGenerationRED Technology™ de ULTIMUNE para ayudar a reforzar las defensas internas de la piel y conseguir así luminosidad, suavidad y resistencia para una piel sana y resplandenciente. Busca empoderar a todo el mundo para que desaten su energía innata, recarguen su propia belleza y utilicen su poder como una fuerza de belleza en el mundo.

ACERCA DE SHISEIDO

SHISEIDO es la principal marca de prestigio mundial de Shiseido Group que comercializa productos para el cuidado de la piel, maquillaje, protección solar y fragancias en 88 países y regiones de todo el mundo. Ayuda a maximizar el poder de la belleza de cada cliente individual y a alcanzar una belleza energética tanto en la mente como en el cuerpo a través de productos para el cuidado de la piel y el maquillaje creados con las últimas tecnologías.

Notas:

(*1) Número total de visualizaciones del video de la campaña POWER IS YOU (15, 20, 30 y 60 segundos) en el canal oficial de SHISEIDO en YouTube y en otras plataformas de redes sociales en 88 países, incluidos Japón, China Continental y Francia

(*2) Volumen total de envíos mundiales de ULTIMUNE: unidades enviadas desde su primer lanzamiento en septiembre de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2021

(*3) Número total de premios en todo el mundo a partir de diciembre de 2020 (según informes de Shiseido)

(*4) The Lifeblood™ es un nuevo concepto de belleza propuesto por SHISEIDO. Su objetivo es ayudar a liberar una belleza para cada individuo que siga renovándose constantemente.

PRESENTACIÓN DE LAS EMBAJADORAS MUNDIALES DE LA MARCA

A través de sus propias personalidades y estilos de vida, cada una de estas tres embajadoras mundiales representa el mensaje de nuestra campaña: POWER IS YOU.

Foto1: Hikaru Utada

"Para mí, la belleza interior significa tener el valor de ser honesta contigo misma. Empoderarse significa conocerte y creer en ti".

Hikaru Utada

Nacida en Estados Unidos de padres japoneses, Hikaru Utada es cantante, compositora y productora. Su primer álbum, "First Love", publicado en 1999, fue un éxito instantáneo, convirtiéndose en el disco más vendido de todos los tiempos en el país, honor que sigue ostentando en la actualidad. El éxito comercial de Utada la ha convertido en una de las artistas japonesas con más ventas de todos los tiempos, con más de 37 millones de álbumes vendidos. Utada anunció un paréntesis en su carrera musical en 2010 para centrarse en su crecimiento personal, volviendo a retomarla en abril de 2016. Su single de 2021 y tema principal de "EVANGELION:3.0+1.0 THRICE UPON A TIME", "One Last Kiss", se situó en la lista de éxitos de 33 países y regiones de todo el mundo, así como en la lista de éxitos virales globales de Spotify. Ha escrito la nueva canción "Find Love" como el himno de la campaña POWER IS YOU.

Foto2: Úrsula Corberó

"La belleza viene de la positividad. Es sentir la energía, sentir la vida. Si quieres algo, inténtalo. Si te equivocas, recuerda que la vida no es perfecta. La imperfección también es belleza".

Úrsula Corberó

Úrsula Corberó ganó fama internacional tras aparecer en la serie de Netflix, "La Casa de Papel". Corberó es mucho más que una actriz. Fue nombrada embajadora de la colección Fiorever de Bvlgari en 2018. Ha sido imagen de varias marcas a lo largo de los años. Está comprometida con la filantropía y ha mostrado su apoyo a varias causas sociales a lo largo de los años, como la concienciación sobre el cáncer de mama, el cáncer infantil y el cambio climático.

Foto3: Megan Rapinoe

"Para mí, la belleza es algo muy personal. No podemos definir lo que es bello para otra persona. Cada uno debe encontrar su belleza interior".

Megan Rapinoe

Megan Rapinoe, dos veces campeona de la Copa del Mundo y cocapitana de la selección de fútbol femenina de Estados Unidos, es una de las favoritas de los aficionados y una de las jugadoras más técnicas del equipo. Rapinoe se llevó a casa los dos principales galardones del torneo: la Bota de Oro a la máxima goleadora y el Balón de Oro a la mejor jugadora del torneo. Megan es una defensora de la igualdad, y ha sido capaz de entrelazar su pasión por la humanidad y la autenticidad.

Resumen de productos

-Nombre del producto: SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Concentrate III

- Características del producto:

La belleza circula con cada pulso, generando fuerza. La piel se mantiene resistente contra los daños causados por el envejecimiento, ahora y en el futuro SHISEIDO's galardonado sérum, el NUEVO Ultimune con The Lifeblood™ (*), el poder de la ciencia.

Un enfoque de SHISEIDO que es una primicia mundial. Un sérum innovador que optimiza la circulación para hacer aflorar la fuerza y la belleza interiores. Para una piel sana y vibrante con más luminosidad, suavidad y resistencia. Experimenta un aspecto saludable y vibrante en tan solo 3 días.

(*) The Lifeblood™ es un nuevo concepto de belleza propuesto por SHISEIDO. Es muy liberador y renueva constantemente la belleza innata de las clientas.

○ La exclusiva tecnología ImuGenerationRED Technology™ de ULTIMUNE ayuda a llevar los elementos (*) de colágeno hidratantes GL a todos los rincones de la piel. (*) Hidroxiprolina, glicerina ○ Con una textura rica y a la vez hidratada el sérum penetra rápidamente en la piel.

○ Una fragancia floral de matices verdes y frescos que favorece la relajación y desprende energía positiva

○ No contiene parabenos (conservantes)

○ Producto cosmético no comedogénico/a prueba de alergias. (Esto no garantiza que las usuarias estén libres de acné o no experimenten una reacción alérgica.)

Modo de empleo

■ Utilizar todas las mañanas y noches después de tonificar y antes de hidratar con una emulsión o crema.

■ Aplicar SHISEIDO ULTIMUNE Power Infusing Concentrate III antes de cualquier otro sérum.

■ Aplicar dos dosis en la palma de la mano y distribuir uniformemente por el rostro.